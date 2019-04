BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari inizia la stagione dei dividendi (15 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI COMINCIA LA STAGIONE DEI DIVIDENDI

Pochi i dati macroeconomici previsti in agenda in questo primo giorno della settimana. Alle 12:00 verrà pubblicato il bollettino mensile della Bundesbank, mentre alle 14:30, dagli Usa, arriverà l’indice manifatturiero Empire. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato francesi e statunitensi a breve termine (fino a un anno). A Piazza Affari inizia la stagione dei dividendi, con lo stacco, tra gli altri, di quelli di Fincantieri e Inwit. A Wall Street, invece, si attendono le trimestrali di Goldman Sachs e Citigroup.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un +0,8% a 21.858 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Banco Bpm (+4,2%), Fca (+2,2%), Fineco (+3,5%), Intesa Sanpaolo (+2,2%), Juventus (+3,6%), Leonardo (+2,5%), Pirelli (+3,9%), Prysmian (+2,3%), Stm (+2,2%), Ubi Banca (+3,3%) e Unicredit (+4,3%). Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche Banca Generali (+1,3%), Bper (+1,9%), Buzzi (+1,1%), Exor (+1%) e Ferrari (+1%). Sul fronte dei ribassi, Hera ha fatto peggio di tutti con un -1,6%, Male anche Telecom Italia (-1,4%), Amplifon (-1,3%), Snam (-1%), Italgas (-1,2%) e Ferragamo (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 248 punti base.

