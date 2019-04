BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (16 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

I dati macroeconomici in agenda oggi non sono molti. Alle 10:30 conosceremo il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna nel mese di febbraio, insieme al dato sulle retribuzioni medie. Alle 11:00 sarà la volta dell’indice Zew relativo all’economia tedesca per il mese di aprile. Alle 15:15 verrà resa nota la produzione industriale negli Stati Uniti nel mese di marzo. A Piazza Affari si guarderà con interesse alla quotazione di Nexi, mentre in giornata sono previste le assemblee degli azionisti, tra gli altri, di Campari, Moncler, Geox, Saras e Cerved. A Wall Street continua la stagione delle trimestrali con Blackrock, Bank of America, Ibm e Netflix. Da non dimenticare la seconda giornata di audizioni relative al Def, che ha iniziato il suo iter parlamentare.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,16% a 21.892 punti. Sul listino principale si sono messi in evidenza Azimut (+2,7%), Bper (+2,6%), Fineco (+2,1%) e Juventus (+2,2%). Bene anche A2A (+1,4%), Amplifon (+1,1%), Banco Bpm (+1,7%), Cnh Industrial (+1,2%), Leonardo (+1,9%), Poste Italiane (+1,1%), Telecom Italia (+1,4%) e Ubi Banca (+1,7%). Tra i ribassi male Pirelli (+1,4%), Ferrari (-1,3%) e Stm (-1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 251 punti base.

