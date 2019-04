QUOTAZIONE NEXI/ Oggi in Borsa parte dal prezzo di collocamento di 9 euro

QUOTAZIONE NEXI IN BORSA, IL PREZZO DELL’OFFERTA

È arrivato il giorno della quotazione in Borsa di Nexi. Si tratta certamente della più importante dell’anno e nel periodo di collocamento istituzionale sono arrivate richieste da oltre 340 primari investitori internazionali. Sul mercato finisce il 35,6% della società attiva nel settore dei pagamenti elettronici, ma il flottante potrebbe arrivare fino al 40,9% nel caso di eventuale esercizio dell’opzione greenshoe. Da segnalare che alla fine del collocamento, il prezzo dell’offerta è stato fissato a 9 euro per azione. Prezzo che oggi si confronterà con il vero e proprio mercato. Tenendo conto del prezzo di collocamento, la capitalizzazione della società è quindi pari a 5,7 miliardi di euro. Al termine del collocamento istituzionale, il maggior azionista di Nexi risulta essere ancora Mercury UK, con il 62,6% del capitale. In caso di esercizio dell’opzione greenshoe, tale percentuale scenderà al 57,3%.

NEXI, I PRINCIPALI AZIONISTI

Nexi, nata nel 2017 dall’Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane e da CartaSi, gestisce più di 41 milioni di carte di pagamento e l’anno scorso ha avuti ricavi operativi netti di 931 milioni di euro. Gli introiti del collocamento serviranno a diminuire il debito societario. Il controllo della società, come detto, è di Mercury UK, che è a sua volta controllata dai fondi Advent International, Bain Capital Private Equity e Clessidra. Nel capitale di Nexi conservano un quota anche alcune banche italiane, come Banco Bpm, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese e Ubi Banca. Tra gli azionisti ci sono anche Amundi, Azimut e Anima. Da tener presente che è già stato deciso che Nexi quest’anno non distribuirà dividendi, con l’intenzione però di arrivare a cedole pari almeno al 20% degli utili

