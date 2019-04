BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari riparte dai 22.000 punti (17 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI RIPARTE DAI 22.000 PUNTI

Non mancano i dati economici nella giornata di oggi. Alle 8:00 saranno diffusi gli indici PMI di aprile relativi alla Germania, mentre alle 9:15 toccherà alla Francia alle 10:00 all’Europa. Alle 10:30 conosceremo le vendite al dettaglio di marzo nella Gran Bretagna. Alle 11:00 l’Istat comunicherà i dati su ordini e fatturato dell’industria nel mese di febbraio. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, insieme a quelle sulle vendite al dettaglio nel mese di marzo e all’Indice Fed di Filadelfia relativo ad aprile. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato francesi a tre e cinque anni. Per quanto riguarda le società di Piazza Affari, sono in programma, tra le altre, le assemblee dei soci di Atlantia, Banca Generali, Ferragamo, Unipol, Brembo, Mediaset e Tod’s. Da Wall Street arriveranno anche le trimestrali di American Express e Philip Morris.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,37% a 22.000 punti. Sul listino principale è stato pesante il calo di Juventus (-17,6%) dopo l’eliminazione dalla Champions League. Male è andata la seduta anche per Amplifon (-3,6%) e Diasorin (-3,7%). Superiori al punto percentuale anche i ribassi di A2A (-1,6%), Cnh Industrial (-1%), Hera (-1,3%), Recordati (-1,7%) e Terna (-1,4%). Sul fronte dei rialzi si sono messe in evidenza Poste Italiane (+5,7%), Prysmian (+4,1%), Ubi Banca (+3,7%), Bper (+2,6%) e Saipem (+2,1%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto a 253 punti base.

