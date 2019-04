BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari chiusa per le feste pasquali (19 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUSA PER LE FESTE PASQUALI

Oggi la Borsa italiana sarà chiusa per festività. Anche Wall Street, come pure le piazze europee principali, come Londra, Parigi e Francoforte, si fermeranno nel venerdì santo. Ci saranno comunque alcuni dati macroeconomici interessanti in giornata, come l’indice di fiducia di consumatori e imprese in Italia nel mese di aprile (dato in diffusione alle ore 10:00) e il numero di nuovi cantieri residenziali negli Stati Uniti nel mese di marzo (ore 14:30). Si terranno anche le assemblee degli azionisti di alcune società quotate a Piazza Affari, come Gedi, Risanamento e Poligrafici Printing. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,2% a 21.956 punti. Sul listino principale Juventus è scesa ancora, stavolta del 4,1%, risultando comunque la peggiore. Male anche Fineco (-1,9%), Telecom Italia (-1,5%), Unicredit (-1,7%), Amplifon (-2,2%) e Ubi Banca (-1,2%). Tra i rialzi si sono fatte notare Buzzi (+2,6%) e Prysmian (+1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 256 punti. Da ricordare che anche lunedì 22 aprile le borse, compresa Piazza Affari, resteranno chiuse per la festività del lunedì dell’angelo.

