BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari alla prova dei 21.500 punti (2 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ALLA PROVA DEI 21.500 PUNTI

Non saranno molti i dati macroeconomici che verranno diffusi quest’oggi. Alle 11:00 conosceremo il tasso di disoccupazione a livello europeo per il mese di febbraio, insieme all’indice dei prezzi alla produzione nello stesso mese. Alle 14:30, invece, dagli Usa arriverà il dato sugli ordini di beni durevoli nel mese di febbraio. Più tardi, alle 21:30, quindi con piazze europee già chiuse, sarà diffuso il dato sulle immatricolazioni di marzo negli Stati Uniti, sempre importanti per le ricadute che hanno sui gruppi automobilistici anche europei. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di Stato spagnoli a 6 e 12 mesi.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,1% a 21.520 punti. Sul listino tra i pochi titoli a chiudere in rosso, il peggiore è stato Telecom Italia con un -1,7%. Male anche Terna (-1,1%) e Italgas (-1,3%). Tra i rialzi, ottimi gli spunti di Unicredit (+4,3%), Stm (+4%), Buzzi (+3%), Banco Bpm (+3%) e Cnh Industrial (+3,3%). Superiori ai due punti percentuali anche i guadagni di Exor (+2,9%), Fca (+2,4%), Ferragamo (+2,5%), Moncler (+2,3%), Saipem (+2,3%) e Tenaris (+2,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 267 punti base.

