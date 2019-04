SPILLO/ Quel “derby” sui consumi riacceso da Tria

Signori, ci siamo, il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, ha chiarito la sua posizione in merito all’aumento dell’Iva dicendosi personalmente non contrario: “È la mia posizione scientifica, ma non posso confonderla con la posizione della maggioranza di governo. Ritengo sia meglio spostare l’imposizione sui consumi piuttosto che sui redditi perché è un tipo di peso fiscale più favorevole alla crescita”. Di questi tempi e con questa congiuntura, il dichiarante, accademico/scientifico, la dice talmente… bò, che vi sottopone un processo aleatorio, volendo tassare i consumi, pressappoco stocastico.

Suvvia, non dite ‘sto cavolo, quello del Ministro, come dei colleghi accademici è solo un giochino, pari all’inflazione “indotta” dalle politiche monetarie. Proviamo ad andare oltre: sull’utilità marginale decrescente, per esempio. Sì, quella della spesa, lo scheletro nell’armadio del sistema produttivo.Cerchiamo le cause che la impongono all’attenzione e che i disattenti disattendono.

Tiriamo i dadi, il pari la intravvede nella sovraccapacità dell’offerta; il dispari, nell’affrancamento dal bisogno dei consumatori. Ok, ma… pari e dispari, per me pari son! Per voi? Scusate, sì, è vero, ho dimenticato di metter tra le cause l’invarianza del reddito disponibile: ce la metto. Peggio che andar di notte, ma… sempre quel pari e quel dispari, per me pari son!

La prima causa, per uscire dal guado, pretende un’azione inflattiva; la seconda, deflattiva. Sì, siamo tornati a bomba: inflazione/deflazione. Dispositivi, entrambi, del mercato efficiente per ripristinare, nei modi del possibile, l’equilibrio tra domanda e offerta. Voi accademici, sponsor dell’inflazione/voi di quella tassa occulta, buona per non far scendere i prezzi, per salvaguardare gli utili d’impresa, per non ridurre l’occupazione e/o i salari pure per ridurre il valore dei debiti: si, per voi: “chissenefrega del potere d’acquisto”.

Io, sommessamente, che ‘sto potere voglio salvaguardare, tifo per quella deflazione che attribuisce il “potere vero” a quelli della spesa. Sì, solo così, i sottoposti potranno smaltire l’eccesso; dovranno così riprodurre, potranno assumere e/o remunerare i loro sottoposti. Tutti, magari pure, potranno meravigliosamente far aumentare le entrate tributarie per rintuzzare, l’aumento del valore del debito.

Buon lavoro, accademico Ministro, buon lavoro.



