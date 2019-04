BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende gli indici PMI servizi (3 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE GLI INDICI PMI SERVIZI

Nella giornata di oggi saranno diffusi gli indici PMI dei servizi relativi al mese di marzo di Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55), Europa (ore 10:00) e Gran Bretagna (ore 10:30). Alle 11:00 arriverà invece il dato sulle vendite al dettaglio in Europa nel mese di febbraio. Alle 14:15 conosceremo la stima sui nuovi occupati negli Stati Uniti per il mese di marzo, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice ISM non manifatturiero di marzo. Alle 16:30 sarà infine la volta delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli stato greci a sei mesi. A Piazza Affari c’è attesa, tra gli altri, per il risultato dell’esercizio 2018 di A2A.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un rialzo dello 0,01% a 21.522 punti. Sul listino principale Juventus ha fatto peggio di tutti con un calo del 2,4%. Male anche Fineco (-1,9%), Mediobanca (-1,4%), Telecom Italia (-1,8%), Tenaris (-1%) e Unipol (-1,2%). Tra i rialzi si sono messi in evidenza Pirelli (+2,9%) e Stm (+2,7%). Superiori all’1% anche i rialzi di A2A (+1,5%), Amplifon (+1%), Azimut (+1,2%), Banca Generali (+1,1%), Buzzi (+1%), Diasorin (+1,2%), Fca (+1%), Hera (+1,6%), Italgas (+1,1%), Recordati (+1,8%) e Snam (+1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 273 punti base.

