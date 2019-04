BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ai 22.000 punti (4 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA AI 22.000 PUNTI

Nella giornata di oggi non sono previsti molti dati macroeconomici significativi. Alle 8:00 toccherà agli ordinativi alle fabbriche in Germania nel mese di febbraio. Alle 13:30 la Bce diffonderà i verbali relativi all’ultima riunione del board tenutasi il mese scorso. Alle 14:30 conosceremo invece il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. In giornata sono previste emissioni di titoli di Stato spagnoli a tre, cinque e dieci anni, oltre che di bond francesi decennali e di T-Bond americani a breve termine.

Ieri Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dell’1,08% a 21.755 punti. Sul listino principale, tra i pochi titoli in rosso, A2A ha fatto peggio di tutti con un -2,6%. Male anche Hera (-1,1%). Sul fronte opposto Stm ha messo a segno un +5,8%. Bene anche Azimut (+2,7%), Banco Bpm (+2,1%), Cnh Industrial (+2,8%), Fineco (+2,2%), Pirelli (+3,4%), Prysmian (+2,2%), Ubi Banca (+2%), Unicredit (+2,7%) e Unipol (+3,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 270 punti base.

