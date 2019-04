DIETRO LE QUINTE/ Le bordate a Tria e la notte dei lunghi coltelli in casa Lega

Strano tempismo quello in atto in Italia, non vi pare? Sopportato per mesi in silenzio, proprio come la caricatura che di lui fa Maurizio Crozza, il ministro Tria diventa di colpo la sintesi di ogni sciagura proprio durante i giorni del soggiorno romano di rappresentanti Oce e Presidente della Commissione Ue, Jean-Claude Juncker. Il quale, ovviamente, non ha perso tempo nel levarsi qualche sassolino nella scarpa, dalla Tav ai “politici bugiardi” sui fondi europei. Solo ora si scopre della consigliera Bugno e dei presunti conflitti d’interesse al Mef? Strano. Ma può starci, per carità. Le coincidenze accadono. E l’attività ministeriale e di governo è frenetica. Soprattutto, poi, se è tremendamente comodo farle accadere, quelle coincidenze. O far credere che siano tali.

Vogliamo parlare del Brexit, poi? La pantomima ormai è alla fase finale, ma lo è in modo da lasciare aperta più di un’opzione, anche se il vertice europeo del 10 aprile prossimo darà luce verde al nuovo rinvio chiesto dalla May per trattare con i laburisti e arrivare a un accordo condiviso da far votare a Westminster: la patria del bipolarismo, già in crisi da qualche anno – prima per mano dei LibDem, poi dell’Ukip – si sta tramutando in un enorme Nazareno galleggiante oltre la Manica. E qualcosa si muove, qualche nodo sta arrivando al pettine: stando agli ultimi report, Goldman Sachs pensa che un no Brexit, ovvero il famoso “scusate, abbiamo scherzato” abbia oggi il 35% delle possibilità di accadere, mentre per Deutsche Bank siamo ancora “solo” al 25%. Chi lo avrebbe detto, soltanto a Natale? Il sottoscritto.

E qualcuno va oltre, associando involontariamente il timing di quanto sta accadendo a Londra con quanto sta avvenendo a Roma: cercasi capri espiatori in fretta, perché la situazione sta precipitando. Più rapidamente del previsto. Nello stesso report dedicato al Brexit, infatti, Goldman Sachs ha fatto due conti. Empirici, ma non smentiti dalle fonti britanniche: sapete quanto è già costata la pantomima in atto all’economia britannica? Circa 600 milioni di sterline alla settimana dal giorno del referendum a oggi, un qualcosa che stando ai modelli utilizzati dalla banca d’affari Usa ha contratto la crescita britannica di un 2,4%. E sapete l’incertezza politica montante dell’ultimo periodo quanto ha inciso sulla crescita degli investimenti nel Regno Unito su base trimestrale da inizio anno? Un bel 5% solo durante il primo trimestre 2019. Insomma, se sarà no deal in molti festeggeranno. Ma sarà una ricorrenza doppia: abbandono dell’Ue e arrivo contemporaneo e anticipato della recessione. Auguroni.

E pensate che sia un caso che, mentre tutti paiono colti da irrefrenabile entusiasmo per la crescita del dato manifatturiero PMI cinese di marzo, capace lunedì di mandare sulla Luna tutti gli indici di Borsa, sia ripartita la campagna della Casa Bianca contro la Fed? Già, prima ci ha pensato il consigliere economico di Donald Trump, Larry Kudlow, il quale parlando con i giornalisti ha detto chiaro e tondo che la Banca centrale dovrebbe tagliare di un punto i tassi immediatamente. ieri, poi, è stato il presidente in persona a parlare attraverso un retroscena del Wall Street Journal, in base al quale non solo vorrebbe anch’egli una sforbiciata immediata sul costo del denaro (lui si accontenterebbe di mezzo punto), ma, soprattutto, sarebbe ormai ai ferri corti con Jerome Powell, tanto che in un colloquio casualmente intercettato dal quotidiano finanziario Usa avrebbe detto al numero uno della Federal Reserve che “mi tocca tollerarti”. Et voilà, come Tria ecco un bel capro espiatorio pronto all’uso, una bella testa d’alce da appendere al muro della prossima crisi finanziaria e della recessione che seguirà.

E sapete perché questo attacco, proprio ora che la Fed – dopo gli errori del 2018 – aveva deciso non solo di bloccare i tassi per tutto l’anno, ma anche di limitare a soli cinque mesi il periodo di redemptions dei titoli in detenzione, ovvero di drenaggio implicito di liquidità dal mercato? Ce lo spiega nitidamente questo grafico: i cosiddetti greenshots, i germogli verdi di ripresa economica, sono un classico della Cina, soprattutto all’inizio dei secondi trimestri. Peccato che spesso non confermino per il resto dell’anno le magnifiche sorti e progressive che lunedì scorso hanno fatto festeggiare i mercati di tutto il mondo, Usa in testa: la linea verde è quella del dato PMI manifatturiero, quella rossa è invece relativa al Pil.

Come vedete, è abbastanza frequente che picchi di inizio anno del primo non vadano poi a impattare positivamente sull’andamento del secondo su base annua e tendenziale. E di motivi di criticità, fidatevi, questa volta ce ne sono molti più del solito. Primo, al netto della pantomima sui colloqui fra Trump e Jinping sul commercio che appaiono la versione tariffaria del Brexit, nel valutare l’impatto del dato manifatturiero cinese in aumento a marzo, qualcuno si è scordato di quel piccolo particolare dell’iniezione da 4,64 triliardi di yuan fatta nell’economia dalla Pboc a inizio anno, qualcosa come oltre 800 miliardi di dollari in un solo colpo. Quindi, ottimismo significa scontare che la Banca centrale cinese continuerà a stimolare, altrimenti soltanto il mercato obbligazionario locale, pubblico e corporate, se li drenerà via in men che non si dica. E torneremo da capo. Ma dalla Cina negano questa eventualità, quindi a chi credere?

Secondo, al netto del PMI tornato positivo, alcuni sottogruppi molto sensibili come la vendita di automobili, di nuove case e le esportazioni sono rimasti negativi anche nell’ultima lettura. Terzo, il risultato comunicato nel weekend da Pechino giunge appunto dopo le festività per l’Anno lunare, un tipico caso di aggiustamento in corso che fra qualche mese potrebbe portare a una revisione al ribasso dell’aumento appena comunicato: a babbo morto, come si dice volgarmente. Accadde così, ad esempio, nelle primavere del 2014 e 2015. Ecco perché Trump è tornato all’attacco della Fed, proprio ora. Perché da un lato sa che i mercati non possono continuare ancora per molto a bersi la balla del “miglioramento” dei rapporti con Pechino e dell’approssimarsi di un accordo e, dall’altro, sa che il dato PMI di marzo cinese è tutt’altro che veritiero a livello di strutturalità della ripresa del motore economico (e creditizio) del mondo intero, il bancomat globale. Un bene, per chi spera in un Qe perenne e globale, ma che potrebbe portare dei contraccolpi di breve termine, prima di garantire altri trimestri di denaro a pioggia per tutti. E proprio sul breve termine, Donald Trump ha una campagna elettorale per le presidenziali 2020 da impostare. Per conto terzi, quasi certamente.

E che dire del capolavoro di Recep Erdogan? Il quale non solo è riuscito a perdere Ankara e Istanbul alle elezioni amministrative di domenica, ma ha bruciato anche un terzo delle riserve estere per cercare di bloccare la speculazione brutta e cattiva contro la lira, circa 10 miliardi di dollari nelle prime tre settimane di marzo: risultato? Nulla, ha perso lui. Politicamente e finanziariamente. Visto che la lira turca martedì ha accentuato le perdite e, soprattutto, l’azzardo da pazzi di alzare i tassi swap overnight addirittura al 1300% nei giorni precedenti al voto, per punire chi speculava al ribasso, ha ottenuto l’unico risultato di intrappolare nei loro trades tutti: ribassisti, ma anche chi investiva long sul Paese e le banche turche che cercavano disperatamente di reggere quel costo del denaro divenuto di colpo insostenibile, vendendo contemporaneamente valuta estera. Risultato? La notte fra lunedì e martedì scorsi, il tasso swap overnight già passato dal 1300% al 300% è tornato in quota “naturale” – per la lira turca – del 18%. Pena, il collasso totale dell’economia.

Pensate che sia finita, che sia stata la solita fiammata speculativa in periodo elettorale? Vi sbagliate e la conferma arriva da questo grafico, la lettera scarlatta a livello economico del regime turco: quando infatti parliamo di flusso creditizio, come potete vedere dalle bande di colore arancione, la Turchia non solo dipende totalmente da propri istituti domestici (e quando operi come hanno fatto sullo swap overnight, non c’è da stupirsi che gli esteri stiano alla larga), ma soprattutto da banche a controllo pubblico. E guardate il trend: l’afflusso di credito nell’economia è stato altissimo dall’introduzione della garanzia statale, ma non solo ha visto evaporare i flussi privati nel tempo, addirittura precipitati pesantemente in negativo dalla crisi valutaria della scorsa estate, bensì ora è calato di controvalore anche in termini assoluti rispetto alla liquidità garantita all’economia dalle stesse banche a controllo pubblico.

Ecco spiegato l’ingresso in recessione ufficiale, la disoccupazione al 13% e l’inflazione al 19,3%. Ma, ovviamente, il messaggio che si vuole far passare è che la colpa sia degli speculatori cattivi che vogliono affamare un popolo, dettando la loro ricetta economica a colpi di shorts sulla valuta. Balle, la colpa è di chi si è messo economicamente in condizione di essere attaccabile, visto che piaccia o meno il compito di una banca d’affari è fare soldi e farne fare ai clienti, non si tratta di Onlus e nemmeno di opere pie. E non mi pare che, negli anni del boom turco, Erdogan e i suoi si siamo mai lamentati dei capitali esteri privati che affluivano in massa nel loro Paese. Un altro fenomeno del sovranismo a giorni alterni a cui piace vincere facile? Guardate questo ultimo grafico, ci mostra l’incredibile esplosione di Bitcoin e dell’intero universo delle criptovalute di martedì, quando si è raggiunto uno scostamento al rialzo intraday anche del 23%, con qualcosa come 17 miliardi di dollari di valore aggiunti agli assets digitali, il movimento maggiore da inizio 2014.

E anche pareggiando alcuni degli aumenti nel lungo periodo delle giornata di trading, bitcoin ha chiuso in aumento del 15% a 4.777,81 dollari di valutazione, una bolla di euforia che non si vedeva dal picco di fine 2017. Pensate sia colpa degli algoritmi? Di un pesce d’aprile di qualche trader, poi sfuggito di mano? O forse non potrebbero essere capitali in fuga proprio da Turchia e Cina che utilizzano le criptovalute e il loro anonimato ontologico, quasi metafisico, per aggirare i controlli di capitale? In quest’epoca, sell-off troppo mediatiche e outflows rumorosi che danno troppo nell’occhio non vanno più di moda, soprattutto quando hai a che fare con regimi come quelli di Ankara e Pechino. Il mondo sta per prepararsi al peggio, in ordine sparso. Ma una costante appare ovunque, a qualsiasi latitudine: la frettolosa ricerca e indicazione al pubblico ludibrio di un capro espiatorio.

Noi abbiamo il nostro, il povero ministro Tria. Sicuri che resterà silente nel ruolo di agnello sacrificale? E, soprattutto, sicuri che sia così solo contro tutti? A volte, i sostegni migliori sono quelli invisibili. Basti leggere l’articolo in prima pagina de Il Foglio di martedì scorso, quello dedicato a Salvini e al fantasma di Draghi che lo terrebbe frenato rispetto all’ipotesi di capitalizzazione politica attraverso il voto anticipato. In quel pezzo si parla del sempre montante fastidio del sottosegretario all’Economia, Garavaglia, una delle poche teste pensanti in casa Lega. E, soprattutto, addirittura della tentazione di dimissioni da parte di Giancarlo Giorgetti, vero deus ex machina della componente leghista di governo. Da dove pensate che arrivino quelle indiscrezioni, con quel timing poi? Da casa M5S, forse? No, direttamente dalla Lega, dove temo sia in atto l’ennesima notte dei lunghi coltelli fra le varie anime, a colpi di paranoie complottiste e timori cadregari.

Non a caso, dopo settimane di oblio forzato, quasi fosse un bomber andato fuori forma e relegato in panchina dal mister, ecco tornare in campo il pasdaran dell’anti-europeismo leghista prima maniera, Claudio Borghi. E non solo con presenze quasi ubique nei talk-shows, bensì con una bella mozione parlamentare sulla proprietà delle riserve auree in capo a Bankitalia. Presentata nonostante i chiarimenti offerti in merito in via ufficiale, sia da palazzo Koch stesso che da Mario Draghi e nel pieno dello scontro sulla nuova Commissione d’inchiesta sul sistema creditizio, con tanto di paletti senza precedenti da parte del Quirinale.

Campagna elettorale per le europee, al suo massimo di populismo e propaganda. Non a caso, il peccato originale del ministro Tria a detta dei penta-leghisti sarebbe il non sblocco dei risarcimenti per i truffati dalle banche (prima del voto di fine maggio), stante l’assenza di una sentenza al riguardo che li giustifichi. E sempre non a caso, il Quirinale avrebbe detto stop alle polemiche, secondo intervento molto deciso contro le intemperanze di Governo in pochi giorni. Attenti a leggere bene gli avvenimenti di queste prossime settimane, perché vi sembrerà di essere Colin Farrell agli ordini di Al Pacino in La regola del sospetto.



