FINANZA/ Draghi, Bankitalia e le chiacchiere sull’oro

Ogni tanto succede. Succede che qualcuno al Parlamento europeo faccia un’interrogazione scritta alla Bce, di quelle che richiedono una risposta scritta. E succede che, quando la materia sia delicata e il momento politico sia surriscaldato su certi temi, la massima autorità della Bce, cioè il Governatore Mario Draghi, risponda nel tentativo (evidentemente politico) di mettere a tacere conflittualità e dubbi. Ma quando si sta dalla parte sbagliata della storia, il tentativo risulta sempre più difficile, soprattutto quando nel tempo occorre dare spiegazioni sempre più dettagliate.

Il caso più recente è accaduto pochi giorni fa. Draghi ha risposto a un’interrogazione scritta dei parlamentari Marco Valli e Marco Zanni, i quali chiedevano lumi sulla proprietà legale dell’oro depositato presso le banche centrali. Il tema è divenuto delicato dopo che con un’azione insistita il deputato del Parlamento italiano (nonché economista) Claudio Borghi (Lega) ha proposto una legge che affermi che l’oro di Bankitalia appartiene allo Stato e Bankitalia non fa altro che custodirlo. Una legge per una questione di principio, senza alcun effetto concreto, almeno nell’immediato.

Il fatto è che una simile legge riproporrebbe con forza e decisione il tema della sovranità (perduta?). Anzi, il solo fatto di averla presentata ha riproposto con forza il tema. In questo clima politico, la domanda scritta presentata dai due parlamentari europei aveva un effetto dirompente, che Draghi ha cercato abilmente di disinnescare. Ma ci è riuscito?

In fondo, nella sua risposta scritta, resa pubblica lo scorso 27 marzo, Draghi non ha fatto che ribadire cose già note, senza aggiungere nulla di sostanzialmente nuovo. Ma certi testi vanno considerati nel dettaglio, leggendo tra le righe e collocandoli nel momento storico in cui vengono diffusi. In questo momento, il senso della risposta di Draghi sembra voler affermare che “l’oro di Bankitalia è nostro”, cioè della Bce, e decidiamo noi come usarlo. Ma non poteva dirlo esplicitamente. Lo ha fatto capire, e così hanno capito tutti i giornali che hanno riportato la notizia della risposta di Draghi. “Draghi: controlliamo oro di Bankitalia”, “Draghi risponde a Borghi: la Bce gestisce l’oro di Bankitalia”, “Draghi: è la Bce a gestire l’oro di Bankitalia”, “Draghi fa chiarezza sulle riserve auree”, questi i titoli di Wallstreetitalia, Qui Finanza, La Stampa e Milano Finanza.

Il fatto è che Draghi ha chiarito chi, secondo i trattati attualmente in vigore, lo “gestisce”, ma non ha detto di chi è la proprietà, che peraltro era l’oggetto specifico della domanda scritta. Anzi, per la precisione ha affermato anche che “il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e lo Statuto del Sebc non utilizzano il concetto di proprietà per determinare le competenze del Sebc e della Bce in relazione alle riserve”. E secondo lo stesso Draghi i due testi (Tfue e statuto Sebc) sono i principali testi normativi da tenere presenti per la materia.

Proprio per questo il deputato Borghi ha avuto gioco facile nel rispondere con un tweet che “la Bce allora gestisce ma non ha la proprietà” dell’oro detenuto da Bankitalia. Ora, è pur vero che l’art. 30 del Sebc afferma che “la Bce ha la facoltà di effettuare ulteriori richieste di attività di riserva in valuta, se necessario”, ma aver facoltà di richiedere non vuol dire certo che poi si ottiene. Ancor peggio, la parola “proprietà” non viene usata nemmeno per l’oro che la Bce in questo momento custodisce; si tratta dell’oro conferito alla Bce dalle varie banche centrali, al momento della sua nascita.

Come è chiaro a tutti, la distinzione tra gestione e proprietà è cruciale, perché la gestione può avere un termine e può essere sottratta proprio da chi ha la proprietà. Inoltre, in un mondo dove vigono le normali regole del diritto, la gestione implica delle responsabilità: ma qui siamo in un caso particolare, nel quale precisi accordi internazionali hanno stabilito ogni impossibilità di rivalsa per eventuali accuse di “mala gestione”.

Al contrario, la nascita della Bce è dovuta proprio alla presunta “mala gestione” delle politiche monetarie da parte degli stati. Una mala gestione di cui nessuno ha sentito parlare, se non come lontani casi storici. Ma ora, con la crisi in corso dalla quale non si riesce a uscire, ci sono al contrario tutti gli elementi per “accusare” la Bce di mala gestione, per un’esagerata produzione di liquidità che negli anni ha gonfiato i mercati finanziari e tolto il respiro (con la rarefazione monetaria) agli Stati e all’economia reale.

Quanto sia delicata e calda la questione della sovranità lo dimostrano anche le attuali vicende politiche: la corte di Giustizia Ue ha dato ragione all’Italia sulla “mala gestione” della banca Tercas da parte dell’Ue e ora il Governo si prepara a chiedere all’Europa i danni conseguenti al mancato intervento (e al fallimento della banca). Anche per questa vicenda (ma non solo per questa) è in corso di costituzione una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario. E il governatore di Bankitalia Visco è andato prontamente a parlare con il Presidente Mattarella, il quale ha poi chiamato i presidenti dei due rami del parlamento manifestando la sua preoccupazione (e quella di Visco) per l’indipendenza di Bankitalia.

L’intervento di Mattarella appare grave perché l’articolo 47 della nostra Costituzione recita testualmente: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”. Quindi la Repubblica, attraverso il suo organo di massima rappresentanza che è lo Stato e il suo Parlamento (siamo o no una Repubblica parlamentare?) “coordina e controlla l’esercizio del credito” messo in atto dal sistema bancario. E nessun si è mai sognato di pensare che l’articolo 47 sia una ingerenza nei confronti dell’autonomia e dell’indipendenza di Bankitalia.

In ogni caso tutte queste, per quanto importanti, sono solo chiacchiere e valutazioni sulle chiacchiere. Io avrei invece una domandina da fare, su un dato molto molto concreto; una domandina per tutti: economisti, politici e soprattutto banchieri centrali. La domanda è questa: come mai nel 2018 gli acquisti netti di oro da parte delle banche centrali hanno raggiunto un nuovo massimo storico dal 1971? Nel 1971 questo era comprensibile, perché gli Usa di Nixon decisero di non rendere più convertibili i dollari con l’oro detenuto come riserva (avevano stampato troppi dollari) e quindi le banche centrali di tutto il mondo, per precauzione, si lanciarono nell’acquisto di oro, nell’eventualità fosse necessario per sostenere la propria moneta. Ma ora? Quale sarà il motivo? C’è forse qualcosa che non ci dicono? C’è forse in arrivo una crisi bancaria e monetaria devastante?



