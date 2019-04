BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende pochi dati (5 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI IN ATTESA DI POCHI DATI

Non sono molti, ma comunque interessanti, i dati macroeconomici in agenda quest’oggi Si comincia alle 8:00 con la produzione industriale tedesca nel mese di febbraio. Analogo dato, riferito alla Spagna, verrà diffuso alle 9:00. Alle 14:30 conosceremo invece il tasso di disoccupazione negli Usa nel mese di marzo, insieme al livello dei salari orari. Importante sarà poi vedere l’eventuale reazione della Borsa ai provvedimenti varati dal Governo italiano ieri. In mattinata è in programma l’assemblea degli azionisti di Fincantieri, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2018.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,23% a 21.705 punti. Sul listino principale si è messa in luce Juventus con un rialzo del 2%. Bene anche Banca Generali (+1%), Stm (+1,6%), Ubi Banca (+1,6%) e Ferragamo (+1,4%). Sul fronte dei ribassi, A2A ha fatto peggio di tutti con un -2,2%. Male anche Amplifon (-1,4%), Prysmian (-1,1%), Recordati (-1%), Snam (-1,2%) e Tenaris (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 267 punti base.

