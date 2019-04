BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari guarda ancora a quota 21.000 (8 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI GUARDA ANCORA A QUOTA 21.000

La giornata di oggi non presenta dati macroeconomici di rilievo. Da segnalare alle 8:00 il dato sulla bilancia commerciale tedesca per il mese di febbraio. Alle 16:00 conosceremo invece gli ordinativi di beni durevoli, oltre che quelli alle industrie, relativi al mese di febbraio negli Stati Uniti. In giornata è attesa anche l’emissione di titoli di stato americani e francesi a breve termine. Da monitorare questa settimana, oltre al tema Brexit, l’andamento dello spread nei giorni in cui dovrebbe essere varato il Def. Da non trascurare poi il fatto che giovedì è in programma la riunione del board della Bce.

Venerdì Piazza Affari ha chiuso con un rialzo dello 0,24% a 21.758 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Tenaris (+3%), Stm (+2,9%), Saipem (+2,9%) e Juventus (+2,4%). Sopra il punto percentuale anche i rialzi di Azimut (+1%), Cnh Industrial (+1,2%) e Recordati (+1,7%). Tra i ribassi A2A ha fatto peggio di tutti con un -1,7%. Male anche Amplifon (-0,65), Unicredit (-0,7%) e Ubi Banca (-0,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso a 262 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA