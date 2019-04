BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dall’Istat (9 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DALL’ISTAT

Non sono molti i dati macroeconomici in agenda per la giornata di oggi, perlopiù concentrati sull’Italia. L’Istat, infatti, alle 10:00 comunicherà i dati sulle vendite al dettaglio per il mese di febbraio. In mattinata, inoltre, presenterà i dati definiti sui livelli di Pil e indebitamento pubblico registrati nel 2017 e nel 2018. Tra l’altro, in accordo con Eurostat, il perimetro del settore pubblico verrà allargato, ricomprendendo tra gli altri Rfi e altre società. Cosa che porterà a un aumento del debito. In giornata verranno emessi titoli di stato spagnoli a tre mesi, del Regno Unito a dieci anni e del Tesoro americano a tre anni.

Per quanto riguarda le società quotate a Piazza Affari, in mattinata si terrà l’assemblea degli azionisti di Banca Mediolanum, chiamata ad approvare il bilancio d’esercizio 2018. Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un +0,06% a 21.771 punti. Sul listino principale buona seduta per Azimut (+1,8%), Fca (+1,9%), Juventus (+1,6%), Poste Italiane (+1,7%), Prysmian (+1,5%), Saipem (+1,2%) e Snam (+1,4%). Tra i ribassi, Ferragamo (-1,5%) ha fatto peggio di tutti. Male anche Moncler (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 263 punti base.

