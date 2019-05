Assegni familiari Inps, ancora caos/ ‘Rubati’ 6 miliardi a famiglie? Critiche al Pd

Fa ancora piuttosto discutere il video delle Iene sul nodo degli assegni familiari dopo la denuncia del Presidente del Forum Famiglie Gianluigi De Palo alla trasmissione di Italia 1: gli assegni familiari destinati agli italiani sarebbero più bassi di quanto dovrebbero e ogni mese mancherebbe circa il 20 per cento fino a raggiungere la cifra “monstre” di 6 miliardi di euro. Dopo il servizio delle Iene, con i “silenzi” di Boeri e le analisi del suo successore Tridico, sono ancora parecchie le critiche lanciate contro l’Inps e contro la gestione dei Governi in Pd in merito al nodo “famiglia”. Quando ieri il Segretario dem Nicola Zingaretti ha lanciato una nuova campagna social verso le Europee, non sono stati pochi i commenti tra gli utenti in merito al caso sollevato da De Palo e Le Iene: «Presidente faccia in modo che ritornino alle famiglie i sei miliardi tolti dall’INPS PER gli assegni familiari. Dove sono i 6 miliardi?». Un altro utente lamenta come un anno fa l’Inps stesso insinuasse di avere circa 6 miliardi di euro a disposizione per le pensione, senza però specificare dove fossero “originari”: «magari sono proprio quegli fatti sparire dagli assegni familiari?», si chiedono più di un utente.

LE CRITICHE DI DE PALO E IL SERVIZIO DELLE IENE

Intervistato da Filippo Roma, il nuovo presidente Inps Tridico aveva spiegato così l’anomalia sollevata da De Palo: «C’è sempre la differenza di un miliardo: quello che può succedere è che in alcuni capitoli di spesa ci sia maggiore liquidità e venga travasato su altro per un periodo e per una certa esigenza». Augurandosi che l’INPS non abbia “rubato” i 6 miliardi per gli assegni familiari, ancora Tridico spiegava «Capisco il punto, questa sarà anche la mia missione: se c’è un ammanco di questo tipo è sicuramente qualcosa che l’istituto dovrà vedere. Certamente mi impegnerò a fare chiarezza su questo: se c’è questa differenza, mi impegno su questo, certo». Poi sulla proposta di allargare il diritto anche agli autonomi: «Io penso che bisognerebbe fare distribuzione al di là della categoria, guardando sicuramente al reddito». Tutto però nasceva dalla denuncia fatta dal Presidente del Forum Famiglie proprio ai microfoni delle Iene Show: «Le famiglie italiane hanno subito un vero e proprio furto da parte dell’Inps. Abbiamo scoperto che sono stati rubati alle famiglie italiane un miliardo l’anno negli ultimi sei anni», spiegava Gigi De Palo, rilanciando poi nel servizio «In Italia non si fanno più figli e le famiglie sono abbandonate, intanto ogni anno l’Inps fa sparire circa un miliardo di euro destinati a loro». In attesa di capire dal Governo e Inps attuale come possa essersi originato un caso così “spinoso”, eccovi il video integrale del servizio de Le Iene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA