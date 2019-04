BORSA ITALIANA/ A Piazza Affari oggi tante assemblee tra le quotate (29 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI, GIORNATA DI ASSEMBLEE TRA LE QUOTATE

La settimana inizia con diversi dati macroeconomici per la Borsa italiana. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sui prezzi alla produzione a marzo. Alle 10:10 ci sarà un discorso di Mark Carney, Governatore della Banca di Inghilterra, mentre alle 11:00 sarà la volta dell’indice di fiducia di consumatori e imprese in Europa. Alle 14:30 dagli Usa arriverà invece il dato su reddito e spese personali dei cittadini relativi al mese di marzo. In giornata è prevista anche l’asta di titoli di stato francese a tre, sei e dodici mesi.

Da monitorare anche il mercato dei Btp e l’andamento dello spread dopo che venerdì, a mercati chiusi, è arrivato il giudizio di Standard & Poor’s sul debito pubblico italiano. Infine, i mercati dovranno fare i conti con il risultato delle elezioni spagnole. Per quanto riguarda le società quotate a Piazza Affari, Cir comunicherà i dati del primo trimestre dell’anno, mentre Banca Ifis staccherà il dividendo. In programma anche le assemblee dei soci di Avio, Banca Popolare di Sondrio, Brunello Cucinelli, Toscana Aeroporti, Portobello e Safe Bag. A Wall Street attesa per le trimestrali di Spotify e Alphabet. Il Ftse Mib riparte dai 21.737 punti di venerdì. Lo spread, invece, da 260 punti base.

