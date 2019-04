BORSA ITALIANA OGGI/ A Piazza Affari nuovo round di dividendi (23 aprile 2019)

A PIAZZA AFFARI NUOVO ROUND DI DIVIDENDI

Oggi la Borsa italiana riapre dopo le feste pasquali. Non ci sono in calendario molti dati macroeconomici specialmente dall’Europa. Da segnalare solo alle 16:00 il dato sulla fiducia dei consumatori nell’Ue nel mese di aprile. Alle 15:00, dagli Usa, arriverà il dato sulle vendite di nuove abitazioni nel mese di marzo. Piazza Affari riparte dai 21.957 punti della chiusura di giovedì, in calo dello 0,2%. L’obiettivo è quindi cercare di riportarsi sopra la soglia dei 22.000 punti o quanto meno non perdere contatto da essa. Ci sarà curiosità per vedere se proseguirà il calo di Juventus, cominciato mercoledì dopo l’eliminazione dalla Champions League avvenuta la sera prima.

Per Piazza Affari quella di oggi è comunque una giornata contrassegnata dallo stacco di diversi dividendi. Segnaliamo tra gli altri, in particolare, quelli di Campari, Cnh Industrial, Fca, Ferrari, Fineco, Recordati, Unicredit, Banca Mediolanum e Piaggio. Sarà poi interessante capire se le fibrillazioni all’interno della maggioranza di Governo, con la parola crisi che è stata utilizzata direttamente dai due leader di Lega e M5s, seppur per accusare l’altro di volerla a tutti i costi, si faranno sentire sullo spread tra Btp e Bund. Giovedì il differenziale era salito sopra i 256 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA