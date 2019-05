BORSA ITALIANA OGGI/ Chiusura a +1,38%, Telecom Italia a +3,68% (17 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI CHIUDE LA SETTIMANA CON POCHI DATI

La settimana macroeconomica si chiude con pochi dati rilevanti in agenda. Alle 11:00 conosceremo l’inflazione in Europa nel mese di aprile, mentre alle 16:00 verrà diffuso l’Indice di fiducia dell’università del Michigan relativo al mese di maggio. Gli occhi restano quindi prevalentemente puntati sullo spread e sullo scontro tra Usa e Cina. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dell’1,38% a 21.151 punti. Sul listino principale si sono messe in evidenza Amplifon (+4,7%), Ubi Banca (+4,3%), Banco Bpm (+4,3%), Recordati (+3,5%), Saipem (+3%), Telecom Italia (+3,7%) e Tenaris (+3,7%). Superiori ai due punti percentuali anche i rialzi di A2A (+2,4%), Bper (+2,2%), Diasorin (+2%), Exor (+2,4%), Fineco (+2,4%), Intesa Sanpaolo (+2,4%), Juventus (+2,9%), Mediobanca (+2,6%), Snam (+2,3%) e Unipol (+2,5%). Hanno chiuso in rosso solamente Moncler (-1,7%) e Pirelli (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 279 punti base.

