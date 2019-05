BORSA ITALIANA OGGI/ Per Piazza Affari stacco di molti dividendi (20 maggio 2019)

PER PIAZZA AFFARI STACCO DI MOLTI DIVIDENDI

La settimana inizia con pochissimi dati macroeconomici rilevanti. Di fatto si attende solo l’indice dei prezzi alla produzione in Germania per il mese di aprile che verrà diffuso alle 8:00. A Piazza Affari la giornata sarà contraddistinta dallo stacco di molti dividendi, tra cui quelli di A2A, Amplifon, Atlantia, Azimut, Banca Generali, Bper, Buzzi, Diasorin, Eni, Fca, Ferragamo, Generali, Italgas, Leonardo, Pirelli, Tenaris, Ubi Banca, Unipol, UnipolSai, Anima, Brembo, Banca Popolare di Sondrio, Brunello Cucinelli, Cattolica Assicuraioni, De Longhi, Credem, Erg, Rai Way, Rcas, Salini Impregilo, Enav, Tod’s, Technogym, Avio, Fila, Geox e Ima. C’è attesa anche per la trimestrale di Telecom Italia.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,22% a 21.105 punti. Sul listino principale è stata una buona giornata per Juventus (+1,7%) e Moncler (+1,3%). Tra i ribassi, Banco Bpm (-3,2%) ha fatto peggio di tutti. Male anche Saipem (-2,5%), Poste Italiane (-2,2%), Ubi Banca (-2%) e Unicredit (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 278 punti base.

