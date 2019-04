BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari aperta nonostante la festa (25 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI APERTA NONOSTANTE LA FESTA DEL 25 APRILE

In questa giornata di festa la Borsa italiana è aperta, ma non ci sono molti dati macroeconomici in agenda. Alle 9:00 conosceremo il dato relativo alla disoccupazione in Spagna nel primo trimestre dell’anno. Alle 14:30 sarà la volta invece delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Stati Uniti. Alla stessa ora, sempre dagli Usa, arriverà il dato sugli ordini di beni durevoli nel mese di marzo. Oggi è previsto il pagamento di alcuni dividendi staccati martedì, tra cui quelli di Unicredit, Piaggio, Banca Mediolanum, Fineco, Recordati e Campari. A Wall Street si attendono le trimestrali di Amazon, Ups, Ford, Intel e Starbucks. Dalle altre borse europee si attendono invece i risultati del primo trimestre di Barclays e Ubs.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,79% a 21.724 punti. Sul listino principale si è fatta notare Stm, con un balzo del 5%. Hanno guadagnato più di un punto percentuale anche Buzzi (+1,2%), Prysmian (+1,6%) e Atlantia (+1,4%). Tra i ribassi, la peggiore è stata Juventus con un -5,6%. Male anche Ubi Banca (-3,6%), Diasorin (-2,3%), Poste Italiane (-2,1%), Tenaris (-2,1%) e Intesa Sanpaolo (-2%). Lo spread tra Btp e Bund si è attestato a 264 punti base.

