BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende dati dagli Usa (9 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE DATI DAGLI USA

I principali dati macroeconomici della giornata arriveranno dagli Stati Uniti. Alle 14:30, infatti, conosceremo l’ammontare delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione, oltre che il saldo della bilancia commerciale a marzo e l’indice dei prezzi alla produzione di aprile. Dall’Europa si attende solo, alle 9:00, la produzione industriale spagnola. Tra l’altro in giornata verranno emessi Bonos con scadenza fino a 30 anni. A Piazza Affari prosegue la stagione delle trimestrali. Tra le altre oggi verranno diffuse quelle di Azimut, Bper, Buzzi, Mediobanca, Diasorin, Moncler, Unipol, UnipoSai, Anima, Mps, Brembo, Cattolica Assicurazioni, Credem, Banca Popolare di Sondrio, Rcs, Tod’s e Safilo. L’attenzione sarà comunque rivolta sempre alle tensioni tra Usa e Cina alla vigilia dell’incontro tra le due parti di domani.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,07% a 21.203 punti. Sul listino principale si è messa in evidenza Ubi Banca, con un +4,8%. Bene anche Ferrari (+2,6%), Juventus (+2,2%), Recordati (+2,3%), Azimut (+1,5%), Stm (+1,6%) e Tenaris (+1,8%). Giornata particolarmente negativa, invece, per Poste Italiane, che ha perso il 3,2%. Male anche Telecom Italia (-1,9%), Cnh Industrial (-2,4%), Italgas (-1,4%), Intesa Sanpaolo (-1,2%) e A2A (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 265 punti base.

