BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati di Fca (3 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI DI FCA

La giornata odierna non offre molti dati macroeconomici. Alle 10:30 conosceremo l’indice PMI dei servizi in Gran Bretagna relativo al mese di aprile. Alle 11:00 sarà la volta dell’inflazione a livello europeo del mese di aprile. Alle 14:30, invece, toccherà al tasso di disoccupazione negli Usa ad aprile, insieme al dato sui salari orari nello stesso mese. Ancora alle 14:30 sarà diffuso il dato sulla bilancia commerciale Usa nel mese di marzo, mentre alle 16:00 conosceremo l’Indice ISM non manifatturiero relativo ad aprile. A Piazza Affari si attende la trimestrale di Fca, con conference call fissata nel primo pomeriggio. Dalla Germania arriveranno anche i dati del primo trimestre di Basf.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,78% a 21.710 punti. Sul listino principale solamente Buzzi (+1,3%) ha guadagnato più di un punto percentuale. A fare peggio di tutti è stata Saipem, con un calo del 4,1%. Pirelli ha perso il 3,1%, mentre Tenaris il 2,9%. Male anche Ferragamo (-2,6%), Fineco (-2,6%), Amplifon (-2,1%) e Snam (-2%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 253 punti base.

