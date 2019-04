BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende i dati sul Pil (30 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI SUL PIL

La giornata di oggi si presenta ricca di dati macroeconomici. Si comincia alle 7:30 con la stima del Pil del primo trimestre dell’anno in Francia. Lo stesso dato per la Spagna verrà comunicato alle 9:00, mentre per l’Italia alle 12:00 e a livello europeo alle 11:00. Alle 10:00 l’Istat diffonderà il dato sulla disoccupazione in Italia nel mese di marzo. Un’ora dopo avremo lo stesso dato a livello europeo. Alle 8:45 conosceremo l’inflazione in Francia nel mese di aprile. Stesso dato per la Spagna verrà comunicato alle 9:00, per l’Italia alle 11:00 e per la Germania alle 14:00. Alle 14:30, dagli Usa, arriverà il dato sul costo del lavoro nel primo trimestre dell’anno, mentre alle 16:00 sarà la volta dell’indice di fiducia dei consumatori. In giornata è prevista l’emissione di Btp a 5 e 10 anni e di Bund a 2 anni.

Per quanto riguarda le società quotate a Piazza Affari sono in programma, tra le altre, le assemblee degli azionisti di Hera, Intesa Sanpaolo, Saipem, Creval, Credem, De Longhi, Il Sole 24 Ore, ItaliaOnline e Safilo. A Wall Street si attendono le trimestrali anche di Apple, McDonald’s, General Motors e General Electric, mentre a Londra si sapranno i risultati del primo trimestre di BP. Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,23% a 21.788 punti. Sul listino principale si è fatto notare Banco Bpm, con un rialzo del 3,6%. Bene anche Ubi Banca (+3,5%) e Intesa Sanpaolo (+2,1%). Juventus ha chiuso invece con un calo del 2%. Brutta seduta anche per Fineco (-1,9%) ed Eni (-1,6%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 259 punti base.

