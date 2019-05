BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende la Commissione Ue (7 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LA COMMISSIONE UE

I dati macroeconomici in agenda oggi sono davvero pochi. Da segnalare c’è la produzione industriale in Germania per il mese di marzo, in diffusione alle ore 8:00, oltre al saldo della bilancia commerciale francese, sempre di marzo, alle 8:45. L’attenzione sarà focalizzata, oltre che sugli sviluppi dello scontro commerciale tra Usa e Cina, sulle previsioni economiche di primavera della Commissione europea. In giornata è prevista anche l’emissione di titoli di stato spagnoli a sei e dodici mesi. A Piazza Affari sono attese anche diverse trimestrali, tra cui quelle di Amplifon, Campari, Cnh Industrial, Ferrari, Fineco, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Piaggio e Banca Mediolanum. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Generali.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dell’1,63% a 21.409 punti. Sul listino principale hanno chiuso in rialzo solamente Snam (+0,1%) e Terna (+0,4%). I ribassi più ampi sono stati quelli di Stm (-4,8%), Unicredit (-3,3%), Pirelli (-3,3%), Ferragamo (-3%), Exor (-3,5%) e Cnh Industrial (-3,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 256 punti base.

