BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le mosse di Usa e Cina (10 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE LE MOSSE DI USA E CINA

L’attenzione dei mercati oggi sarà principalmente rivolta a quel che accadrà tra Usa e Cina, visto che una delegazione di Pechino è giunta a Washington. Non mancano però dati macroeconomici interessanti. Alle 8:00 conosceremo il saldo della bilancia commerciale tedesca relativa al mese di aprile. Alle 8:45 sarà la volta della produzione industriale francese a marzo, mentre alle 10:00 conosceremo quella italiana nello stesso periodo. Alle 10:30 sarà diffuso il dato sul Pil della Gran Bretagna nel primo trimestre, insieme a quelli sulla produzione industriale e la bilancia commerciale nel mese di di marzo. Alle 11:00 sapremo il dato sulle vendite al dettaglio in Italia nel mese di marzo, mentre alle 14:30 toccherà all’inflazione Usa nel mese di aprile. A Piazza Affari, tra le altre, sono attese le trimestrali di Atlantia, Geox e Illimity Bank. A Wall Street, invece, ci sarà il debutto di Uber. In giornata è anche prevista l’emissione di Bot annuali.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso con un -1,82% a 20.817 punti. Sul listino principale pochi titoli in verde, tra cui hanno brillato Amplifon (+2,4%) e Leonardo (+2,7%). A fare peggio di tutti è stato Banco Bpm, che ha perso l’8,2%. Male anche Azimut (-5,9%), Prysmian (-4,5%) e Stm (-5%). Hanno perso più di due punti percentuali anche Banca Generali (-2,2%), Bper (-2,1%), Cnh Industrial (-3,8%), Exor (-2,7%), Fca (-3,7%), Ferragamo (-2,6%), Fineco (-2%), Intesa Sanpaolo (-2,3%), Mediobanca (-2,7%), Pirelli (-2,1%), Recordati (-3%), Saipem (-3,7%), Tenaris (-2%), Ubi Banca (-3,2%), Unicredit (-2,7%) e Unipol (-2,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 271 punti base.

