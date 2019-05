BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende le previsioni Ocse (21 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE I DATI OCSE

Non sono molti nemmeno oggi i dati macroeconomici rilevanti previsti in agenda. Alle 11:00 l’Ocse renderà noto il suo economic outlook, contenente analisi e previsioni sull’economia dei paesi membri. Alle 16:00 conosceremo l’indice di fiducia dei consumatori in Europa nel mese di maggio. Alla stessa ora, dagli Usa, arriverà il dato sulle vendite di abitazioni esistenti ad aprile. Occhi puntati anche sulle dichiarazioni di membri del board delle banche centrali e su aggiornamenti circa le tensioni commerciali tra Stati Uniti e resto del mondo, Cina in particolare. In giornata si terrà anche l’assemblea degli azionisti di Bialetti Industrie.

Ieri Piazza Affari, complice lo stacco di molti dividendi, ha chiuso in calo del 2,68% a 20.539. Sul listino principale pochi titoli in verde, tra cui hanno guadagnato più di mezzo punto percentuale Enel (+1,1%) e Poste Italiane (+0,9%). A fare peggio di tutti sono state Fca (-10,5%), Stm (-9,1%), Azimut (-7,8%) e Intesa Sanpaolo (-8,9%). Superiori ai quattro punti percentuali anche i ribassi di A2A (-4%), Atlantia (-4,2%), Bper (-6%), Generali (-4,1%), Moncler (-4,1%), Pirelli (-5,4%), Prysmian (-4,2%), Ubi Banca (-4,4%), Unipol (-4,5%) e UnipolSai (-5,7%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 279 punti base.

