BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende nuove trimestrali (8 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI ATTENDE NUOVE TRIMESTRALI

La giornata di oggi non offre di fatto dati macroeconomici di rilievo. L’attenzione resta comunque focalizzata sui dazi Usa nei confronti della Cina. Da segnalare, oltre al dato sulle scorte settimanali di petrolio Usa, in diffusione alle 16:30, l’emissione in giornata di titoli di stato tedeschi a 5 anni. A Piazza Affari si attendono diverse trimestrali, tra cui quelle di Banca Generali, Banco Bpm, Enel, Leonardo, Recordati, Terna, Unicredit, Ubi Banca, Fiera Milano e Unieuro. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Terna e Technogym.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,89% a 21.219 punti. Sul listino principale si sono messe in luce Amplifon (+9,9%) e Ferrari (+3,9%). Bene anche Campari (+2,2%), Diasorin (+2,4%) e Italgas (+1,7%). Tra i ribassi, Fineco ha fatto peggio di tutti con un -7,4%. Male anche Banco Bpm (-4,2%), Buzzi (-2,7%), Intesa Sanpaolo (-2,1%), Eni (-2,6%), Moncler (-2,2%), Saipem (-4,1%), Ubi Banca (-3,4%), Unicredit (-3,2%) e Unipol (-3,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito a 262 punti base.

© RIPRODUZIONE RISERVATA