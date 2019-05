BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca di tenere i 20.500 punti (23 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA DI TENERE I 20.500 PUNTI

Nella giornata di oggi non mancheranno dati macroeconomici interessanti. Alle 8:00 verrà diffuso il dato dettagliato sul Pil tedesco del primo trimestre. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi a maggio. Alle 9:15 toccherà all’Indice PMI manifatturiero e a quello dei servizi in Francia relativo al mese di maggio. Gli stessi dati, per quanto riguarda la Germania, saranno diffusi alle 9:30, mentre per l’Europa alle 10:00. Alle 10:00 conosceremo anche l’inflazione in Italia ad aprile, oltre che l’Indice Ifo sulla situazione economica tedesca relativo al mese di maggio. Alle 11:00 toccherà al saldo della bilancia commerciale italiana nel mese di marzo. Alle 13:30 verranno pubblicati i verbali della riunione del board della Bce di aprile. Alle 14:30, invece, sarà la volta delle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa. Alle 16:00, infine, arriverà il dato sulle vendite di case nuove ad aprile, sempre negli Usa. In giornata è prevista l’emissione di titoli di stato spagnoli con scadenza fino a 26 anni. Previste anche le assemblee degli azionisti di Stm e Autogrill.

Ieri Piazza Affari ha chiuso in calo dello 0,61% a 20.573 punti. Sul listino principale si è messa in luce Juventus (+5,7%) sulle voci di un possibile ingaggio di Pep Guardiola. Bene anche Amplifon (+3,8%), Atlantia (+1,7%), Diasorin, (+1,1%), Moncler (+3%) e Unipol (+1,3%). A fare peggio di tutti è stata invece Tenaris (-3,1%). Male anche Bper (-2,1%), Ferragamo (-2,8%), Intesa Sanpaolo (-1,8%), Mediobanca (-2,2%), Pirelli (-1,9%), Poste Italiane (-1,8%), Prysmian (-1,7%), Telecom Italia (-2,7%) e Ubi Banca (-1,8%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 271 punti base.

