BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari cerca un nuovo rimbalzo (22 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI CERCA UN NUOVO RIALZO

Non sono tanti i dati macroeconomici in agenda oggi. Alle 9:30 è atteso un discorso di Mario Draghi che aprirà un convegno organizzato dalla Bce. Alle 10:00 l’Istat diffonderà le sue prospettive per l’economia italiana. Alle 10:30 conosceremo l’inflazione in Gran Bretagna nel mese di aprile, mentre alle 16:30 sarà la volta delle scorte settimanali di petrolio negli Stati Uniti. In giornata è prevista anche l’emissione di Bund a dieci anni. Ieri Piazza Affari ha chiuso in rialzo dello 0,77% a 20.698 punti. Sul listino principale Stm ha messo a segno un +4,4%. Bene anche Telecom Italia (+2,2%) e Ferragamo (+2,6%). Superiori al punto percentuale anche i guadagni di A2A (+1,1%), Amplifon (+1,6%), Atlantia (+1,2%), Buzzi (+1,7%), Enel (+1,4%), Ferrari (+1,4%), Fineco (+1,1%), Italgas (+1%), Leonardo (+1,6%), Pirelli (+1,7%), Recordati (+1,4%), Saipem (+1,7%), Snam (+1,0%), Tenaris (+1,5%) e Terna (+1,2%). Tra i ribassi, Azimut ha fatto peggio di tutti con un -2,9%. Male anche Bper (-2,6%), Ubi Banca (-2,5%) e Juventus (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund è sceso sotto i 271 punti base.

