BORSA ITALIANA OGGI/ Pirelli a -2,3%, Amplifon a +2,7% (16 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI, AGGIORNAMENTO DELLE ORE 10:30

La Borsa italiana cede lo 0,2% e sul listino principale troviamo in rialzo A2A (+1,7%), Amplifon (+2,7%), Banco Bpm (+0,3%), Banca Generali (+0,2%), Bper (+1%), Diasorin (+1,5%), Eni (+0,2%), Exor (+0,2%), Ferragamo (+0,9%), Italgas (+0,5%), Juventus (+2,3%), Leonardo (+0,6%), Mediobanca (+0,1%), Recordati (+0,3%), Saipem (+0,6%), Snam (+0,5%), Telecom Italia (+0,8%), Tenaris (+1,2%), Terna (+0,3%), Ubi Banca (+0,8%), Unipol (+0,7%) e UnipolSai (+0,2%). I ribassi più ampi sono quelli di Campari (-0,6%), Cnh Industrial (-1,6%), Fca (-0,7%), Generali (-1,1%), Moncler (-1,7%), Pirelli (-2,3%), Poste Italiane (-0,6%), Stm (-1,1%) e Unicredit (-0,6%). Fuori dal listino principale Digitouch sale del 7,6%, mentre Imvest cede l’11,4%. Il cambio euro/dollaro si trova sopra quota 1,12, mentre lo spread tra Btp e Bund scende sotto i 284 punti base.

PIAZZA AFFARI GUARDA ANCHE ALLO SPREAD

Non mancano dati macroeconomici rilevanti nella giornata di oggi, dove si guarderà anche l’andamento dello spread, che ieri ha superato la soglia dei 290 punti base. Alle 10:00 conosceremo l’inflazione in Italia nel mese di aprile, mentre alle 11:00 l’Istat fornirà il saldo della bilancia commerciale del mese di marzo. Alle 14:30 conosceremo il dato sulle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione negli Usa, insieme a quello sui nuovi cantieri residenziali di aprile e all’Indice Fed di Filadelfia di maggio. A Piazza Affari, tra le altre, è attesa anche la trimestrale di Generali. In giornata sono previste anche le assemblee degli azionisti di Enel e Leonardo. Da Wall Street arriveranno invece i risultati trimestrali di Wal-Mart.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,14% a 20.863 punti. Sul listino principale Ferragamo è stata la migliore con un +9,8%. Bene anche Stm (+3,3%), Recordati (+2,4%), A2A (+2,9%), Juventus (+2,7%) e Pirelli (+2,9%). Superiori al punto percentuale anche i rialzi di Diasorin (+1,5%), Exor (+1%), Fca (+1,5%), Ferrari (+1,2%) e Leonardo (+1,9%). Tra i ribassi i più ampi sono stati quelli di Mediobanca e Ubi Banca, che hanno fatto segnare entrambe un -2,8%. Male anche Atlantia (-1,9%), Bper (-1,7%), Cnh Industrial (-1,6%), Telecom Italia (-1,7%) e Unipol (-1,9%). Lo spread tra Btp e Bund ha chiuso sotto i 285 punti base.



© RIPRODUZIONE RISERVATA