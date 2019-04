BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari insegue quota 22.000 (24 aprile 2019)

PIAZZA AFFARI INSEGUE QUOTA 22.000

Non mancano dati macroeconomici nella giornata di oggi. Alle 8:45 conosceremo l’indice di fiducia delle imprese francesi ad aprile. Alle 10:00 sarà la volta del saldo delle bilancia commerciale extra-Ue dell’Italia nel mese di marzo. Alla stessa ora, dalla Germania, arriverà l’indice Ifo sulla situazione economica relativo al mese di aprile. Ancora alle 10:00 verrà diffuso il bollettino economico della Bce. Alle 16:30 conosceremo invece il dato sulle scorte settimanali di petrolio negli Usa, molto importante in questi giorni in cui il prezzo del greggio è in ascesa. In giornata è prevista l’emissione di Btp e Bund. A Piazza Affari si attendono anche le trimestrali, tra gli altri, di Eni e Stm. In giornata si terranno anche le assemblee degli azionisti, tra le altre, di Azimut, Diasorin e Salini Impregilo. A Wall Street si attendono invece le trimestrali di Boeing, Caterpillar, Facebook, Paypal, Microsoft, Tesla, Visa e AT&T. Dalle altre piazze europee, invece, arriveranno i dati del primo trimestre 2019 di Credit Suisse, Sap, Novartis e Akzo Nobel.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in calo dello 0,27% a 21.896 punti. Sul listino principale Juventus ha messo a segno un altro pesante calo (-5,5%), risultando la peggiore. Male anche Fca (-4,5%), che ha scontato anche lo stacco del dividendo. Superiori ai due punti percentuali anche i cali di Buzzi (-2,2%), Stm (-3,4%), Telecom Italia (-2,8%) e Unicredit (-3,3%). Sul fronte dei rialzi, grazie allo sprint del prezzo del petrolio, sono andate bene Tenaris (+3,5%), Saipem (+2,9%) ed Eni (+2,4%). Bene anche Campari (+2%), Atlantia (+1,1%), Azimut (+1,2%), Diasorin (+1,1%), Hera (+1,1%), Moncler (+1,3%), Recordati (+1,3%) e Snam (+1,1%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 264 punti base.

