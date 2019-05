BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari lontana dai 22.000 punti (6 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI LONTANA DAI 22.000 PUNTI

La settimana inizia con pochi dati macroeconomici. Principalmente è atteso l’Indice PMI dei servizi, relativo al mese di aprile, in Spagna (ore 9:15), Italia (ore 9:45), Francia (ore 9:50), Germania (ore 9:55) ed Europa (ore 10:00). Prima, alle ore 9:00, sarà reso noto il tasso di disoccupazione in Spagna. Alle 11:00 sarà invece diffuso il dato sulle vendite al dettaglio in Europa nel mese di marzo. In giornata è attesa l’emissione di titoli di stato francesi a tre, sei e dodici mesi. Da segnalare la chiusura della Borsa di Londra, oltre che di quella di Tokyo, per festività. A Piazza Affari staccano il dividendo, tra gli altri, Fiera Milano, Aeroporto di Bologna e Toscana Aeroporti. In programma anche l’assemblea degli azionisti di Tenaris, oltre che la diffusione di risultati del primo trimestre dell’anno di Risanamento.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dello 0,24% a 21.763 punti. Sul listino principale ha brillato Fca, con un guadagno del 4,6%. Bene anche Moncler (+2,1%), Diasorin (+1,8%), Amplifon (+1,7%), Exor (+1,3%), Ferragamo (+1,2%), Tenaris (+1,3%), Prysmian (+1,1%) e Saipem (+1%). Sul fronte dei ribassi, Pirelli ha fatto peggio di tutti con un -2%. Male anche Ubi Banca (-1,2%), Unicredit (-1,2%), Leonardo (-1%) e Azimut (-1%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sopra i 252 punti base.

