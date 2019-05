BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari resta sotto i 21.000 punti (13 maggio 2019)

PIAZZA AFFARI RESTA SOTTO I 21.000 PUNTI

La giornata odierna non offre particolare dati macroeconomici significativi. C’è senz’altro interesse per capire se la settimana inizierà ancora all’insegna dei ribassi come quella passata o se ci sarà invece un’inversione di tendenza sui principali listini globali. A Piazza Affari si attendono anche, tra gli altri, i risultati trimestrali di Italgas, Prysmian, Saras, Avio, Banca Intermobiliare, Zucchi, Pininfarina e Gabetti. Previsto anche lo stacco di alcuni dividendi, perlopiù di società quotate sul segmento Star e Standard. In programma anche l’assemblea degli azionisti di A2A, Pininfarina e Tiscali.

Venerdì il Ftse Mib ha chiuso con un +0,28% a 20.874 punti. Sul listino principale sono andati particolarmente bene Unipol (+3,8%), UnipolSai (+3,8%), Ferragamo (+2,8%), Moncler (+3,2%), Buzzi (+2,2%), Hera (+2,4%) e Terna (+2,4%). La peggiore è stata invece A2A (-4,2%). Hanno perso più di un punto percentuale anche Banco Bpm (-2,1%), Bper (-1,1%), Fca (-1%), Fineco (-1,3%) e Juventus (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è salito sopra i 272 punti base.

