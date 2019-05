Conad compra supermercati Auchan e Simply in Italia/ Sindacati “Attenzione a esuberi”

Conad acquisisce i supermercati e negozi Auchan e Simply in Italia. È stato chiuso oggi l’accordo con il quale Conad, la più ampia organizzazione in Italia di imprenditori indipendenti del commercio al dettaglio, rileva la quasi totalità delle attività di Auchan Retail Italia. E quindi in Conad entra una parte molto importante dei circa 1.600 punti vendita di Auchan. Parliamo di ipermercati, supermercati e negozi in prossimità con i marchi Auchan e Simply, che sono dislocati sul territorio italiano in maniera complementare alla rete Conad. Come riportato dal Sole 24 Ore, l’operazione sarà perfezionata dopo l’approvazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in Italia. Da questo accordo sono esclusi i supermercati gestiti da Auchan Retail in Sicilia e i drugstore Lillapois. Invece prevede che anche i centri commerciali in cui sono situati i punti vendita di Auchan Retail Italia continueranno ad essere gestiti dalla società Ceetrus, che quindi prosegue la sua attività in Italia. Ad occuparsi con Conad dell’acquisizione anche la società WRM Group.

CONAD RILEVA AUCHAN E SIMPLY IN ITALIA: L’ALLARME DEI SINDACATI

Con questa acquisizione Conad lancia la sfida alla Coop per diventare la più grande catena della Grande distribuzione in Italia. Repubblica, citando quanto filtrato dai sindacati, ha spiegato che a passare di mano sono nel dettaglio 46 ipermercati e circa 230 supermercati (che fanno capo alla controllata Sma Simply). L’amministratore delegato di Conad, Francesco Pugliese, ha commentato: «Siamo soddisfatti di aver acquisito e riportato nelle mani di imprenditori italiani una rete di distribuzione di grande valore, che sta attraversando un periodo di difficoltà ma che ha grandi potenzialità ed è complementare a quella di Conad». Ma tra i sindacati prende subito posizione Filcams, per la quale «è assolutamente prioritario attivare rapidamente un confronto con tutti gli attori di questa operazione commerciale per ottenere garanzie sul futuro dei quasi 20mila addetti interessati dal passaggio». L’obiettivo è scongiurare che questa acquisizione determini «esuberi e licenziamenti o anche sensibili peggioramenti delle condizioni attuali di lavoro».

© RIPRODUZIONE RISERVATA