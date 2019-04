Italia, evitata la recessione: Pil +0,2%/ Dati Istat sul primo trimestre del 2019

L’Italia torna a crescere ed è fuori dalla recessione: in una stima flash resa nota dall’Istat per quanto riguarda il primo trimestre di questo 2019 il Pil fa segnare un ancora modesto ma comunque confortante +0.2% dato che le percentuali restano comunque basse, dopo che i precedenti due trimestri erano stati caratterizzati dal segno negativo. Insomma, altre piccole, buone notizie dopo che nei giorni scorsi Standard & Poor’s aveva confermato il rating italiano: secondo infatti l’Istituto di statistica il prodotto interno lordo, su base annua, ha fatto invece registrare una crescita stimata attorno allo 0,1%: secondo gli esperti la mini-ripresa che scongiura per il nostro Paese lo spettro della recessione è frutto anche di un rialzo congiunturale anche se il dato è certamente più positivo rispetto alle stime fatte nei mesi scorsi dagli analisti e a quanto fatto registrare nell’ultimo trimestre dell’anno scorso quando il calo era stato dello 0,2%.

DI MAIO COMMENTA LE STIME DELL’ISTAT

Dopo che i dati dell’Istat sono stati diffusi, a stretto giro di posta è arrivato un primo commento da parte di Luigi Di Maio, Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico: a fronte di quello che è stato un sostanziale ristagno del Pil negli ultimi dodici mesi, il vicepremier del Governo Conte ha letto le stime flash come una conferma, a suo dire, della bontà dei provvedimenti contenuti nel Decreto Dignità fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle. “Abbiamo avuto ragione a puntare sulla stabilità del lavoro perché questo ha fatto ripartire l’occupazione” ha detto alla stampa Di Maio. In attesa di stime che, a differenza di quelle flash divulgate nelle ultime ore, non siano solo provvisorie quello che balza all’occhio è l’inversione del trend per quanto riguarda il prodotto interno lordo e una lenta ma tangibile ripresa dell’attività industriale nonostante il dato su base annua sia ancora troppo basso.

