Nuove banconote da 100 e 200 euro/ Rivoluzione: resistenti ad acqua e ferro da stiro

Sul mercato stanno per essere immesse nuove banconote da 100 e 200 euro resistenti ad acqua e ferro da stiro. Sicuramente a tutti è capitato di lavare un capo d’abbigliamento con al suo interno dei soldi, un errore che è costato del denaro visto che poi questo è divenuto inutilizzabile. La Banca centrale europea ha deciso però di presentare un nuovo modello di banconote in grado di superare questo problema. Queste saranno messe sul mercato alla fine del mese che va a iniziare domani e saranno all’apparenza del tutto identiche a quelle che possediamo già oggi. Potremo tramite queste però avere maggiori garanzie di fronte ad eventuali problemi legati appunto a lavatrici o a ferri da stiro. Come sempre in questi casi sono numerose le polemiche che si sono mosse di fronte a questa scelta considerata superficiale e del tutto evitabile. Nonostante ciò dall’altra parte c’è chi invece è convinto che questa situazione possa evitare numerosi problemi.

Banconote resistenti ad acqua e ferro da stiro: i test e le novità

Ma come si è arrivati alla realizzazione delle banconote da 100 e 200 euro resistenti ad acqua e ferro da stiro? La loro resistenza è stata dimostrata grazie a un video mostrato all’Eurotower dove si mostrano i trattamenti a cui queste nuove rivoluzionarie banconote saranno sottoposte. Si passa dal microonde al freezer si passa dallo schiacciarle allo stropicciarle e sembrano davvero rimanere intatte di fronte a qualsiasi stravolgimento strutturale. Inoltre c’è da specificare che le nuove banconote saranno praticamente impossibili da falsificare visto che la nuova filigrana sarà ancora più difficile da duplicare. Le nuove banconote da 100 e 200 euro avranno l’effigie della divinità Europa come era stata studiata direttamente dalla mitologia ellenica.

