Reddito di cittadinanza, cartello Euronics/ “Qui niente card”: fake news? L’azienda..

È diventata un caso la foto che da questa mattina circola su Facebook: si tratta di un presunto avviso alla clientela di un non meglio precisato negozio Euronics. Nella comunicazione si avverte che nei negozi di elettronica non è possibile fare acquisti con la card del Reddito di Cittadinanza. L’avviso è stato sistemato, come riportato da Il Messaggero, proprio davanti al reparto di televisori. In molti si sono chiesti se sia l’ennesima fake news, un fotomontaggio. La sede ufficiale di Euronics ha fatto sapere al quotidiano di non sapere nulla di questo cartello, così l’ufficio stampa dell’azienda. Difficile al momento per Euronics individuare dove è esposto, perché la catena ha migliaia di punti vendita in Italia, ma l’operazione è in corso. Comunque il gruppo europeo specializzato nell’elettronica di consumo non rientra nel circuito dove è possibile usare la card del Reddito di Cittadinanza, ma si sta pensando di ampliare i gruppi dove poterla usare con un decreto. Intanto divampa il dibattito sulle “spese immorali”.

REDDITO DI CITTADINANZA, CARTELLO EURONICS: “QUI NIENTE CARD”

C’è chi ha provato un esperimento: per capire se questa è davvero una “politica” adottata da alcuni punti vendita Euronics, NextQuotidiano ha contattato diversi negozi e altre catene che vendono elettronica di consumo. Da una ricognizione su una decina di punti vendita di varie catene, hanno ricevuto risposte contraddittorie: c’è chi non sa se si può usare la card del Reddito di Cittadinanza, chi dice che quel negozio specifico non accetta (ma senza spiegare perché), chi spiega che si può usare ma non per l’acquisto di servizi in abbonamento, come la ricarica di Netflix. Questo vuol dire che non ci sono direttive e indicazioni, del resto l’erogazione è partita da meno di quindici giorni. Dal canto suo l’Aires, l’Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati, a NextQuotidano ha spiegato che non sono stati forniti pareri nel merito, ma verrà analizzata la questione anche alla luce della normativa e dei decreti attuativi che verranno pubblicati. Comunque nel decreto 4/2019 che ha introdotto il reddito di cittadinanza non c’è riferimento al fatto che l’importo la card non possa essere usata in altri negozi se non quelli dove vendono beni di prima necessità, ma «è ogni caso vietato l’utilizzo per giochi che prevedono vincite in denaro o altre utilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA