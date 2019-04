Regime forfettario 2019, Agenzia delle entrate/ Esterometro: requisiti e regole Iva

Periodo piuttosto “frenetico” per Partite Iva e commercialisti date le scadenze che si assommano domani 30 aprile 2019: Regime Forfettario ed Esterometro vedono l’Agenzia delle Entrate impegnata nella ricezione delle diverse documentazioni per passare dal regime semplificato e ordinario al nuovo forfettario. A chiarire il tutto la Circolare 9/2019 dell’Agenzia delle Entrate in cui vengono specificati i nuovi requisiti e tutti gli ambiti di applicazione del nuovo regime rinnovato dalla Legge di Bilancio 2019. «I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione»: basta che non abbiano conseguito ricavi e compensino superiori a 65mila euro e possono passare, come spiegato dalla Agenzia delle Entrate, al nuovo Regime Forfettario. La stessa circolare stabilisce che non possono entrare in tale regime «gli esercenti attività d’impresa arti o professioni che contemporaneamente all’esercizio dell’attività, partecipano a società di persone, associazioni o imprese familiari o che controllano società a responsabilità limitata che svolgono attività riconducibili a quella da loro svolta in regime forfetario».

ESTEROMETRO: REQUISTI E REGOLE

Ricordiamo che il Regime Forfettario si applica alle Partite Iva che nell’anno precedente hanno ricevuto ricavi non superiori a 65mila euro e possono dunque aderire ad un pagamento delle tasse nella misura di imposta unica al 15%, sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Mentre dunque l’Agenzia delle Entrate si appresta a ricevere tutte le ultime documentazioni sul Forfettario, la seconda “rivoluzione” imposta dal Governo con l’ultima Manovra è la fatturazione elettronica “allargata” col la quale di fatto si è abolito lo Spesometro, ovvero la Comunicazione Iva delle fatture emesse e ricevute comprese le bollette doganali. Domani però ha scadenza l’Esterometro, ovvero il nuovo adempimento fiscale previsto per tutti i soggetti passivi che emettono o ricevuto a partire dal 1 gennaio 2019 fatture verso l’estero di operatori economici e consumatori finali non residenti in Italia. In pratica, con la fattura elettronica si è riusciti ad eliminare l’utilizzo dello Spesometro ma non dell’Esterometro che invece non rientra negli obblighi delle e-fatture. Ricordiamo che la scadenza dell’Esterometro è mensile e avviene nell’ultimo giorno successivo a quello di ricezione o emissione della fattura: la prima fissata è proprio per domani, 30 aprile 2019.

