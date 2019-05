Regime Forfettario 2019 per Partite Iva/ Agenzia delle Entrate, requisiti e cause

Nei giorni tra fatturazione elettronica, Esterometro e scadenze per le Partite Iva l’Agenzia delle Entrate “subisce” un’impennata di operazioni dettate dalle scadenze, è sempre utile tornare a ripassare quanto la nuova Legge di Bilancio 2019 stabilisce in materia di Regime Forfettario: il nuovo ordine ha sostituito dal nuovo anno il Regime dei Minimi per tutte le Partite Iva che hanno ricevuto ricavi non superiori a 65mila euro e possono dunque aderire ad un unico pagamento delle tasse nella misura dell’imposta al 15% sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’Irap. Il Decreto Crescita interviene dal 1 maggio in poi a “sanare” una situazione di profonda incertezza emersa tra i contribuenti: come riporta Ipsoa.it, i “forfettari” devono operare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati corrisposti. Occorre prestare attenzione alla norma visto che ha efficacia retroattiva: «le ritenute sulle retribuzioni corrisposte nei primi tre mesi dell’anno 2019 saranno trattenute in modo frazionato in tre rate mensili, di pari importo, a partire dal terzo mese successivo a quello di entrata in vigore delle nuove regole», riporta il portale Ipsoa.

REGIME FORFETARIO 2019: REQUISITI E NOVITÀ

La stessa Agenzia delle Entrate ha risposto in questi giorni alle varie cause ostative all’applicazione del Regime Forfettario 2019: «Ai fini della decorrenza della causa ostativa al regime forfetario del controllo diretto di srl assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario», stabilisce l’Agenzia che specifica anche come la causa ostativa per il contribuente decadrà dal Regime nel periodo di tassazione 2020. Ricordiamo che i requisiti principali del Regime Forfettario vede l’applicazione per gli operatori economici di ridotte dimensioni che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale. Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, dopo la conferma in Manovra del Regime, «I contribuenti che erano in regime semplificato perché non presentavano i requisiti ai fini dell’applicazione del regime forfetario, a partire dal 2019 possono applicare questo regime, senza dover fare alcuna comunicazione né esercitare una specifica opzione, poiché sono venute meno le cause di esclusione». In sostanza, basta che non abbiano conseguito ricavi e compensino superiori a 65mila euro e possono passare, come spiegato dalla Agenzia delle Entrate, al nuovo Regime Forfettario.

