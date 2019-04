Rottamazione Cartelle esattoriali 2019/ Attesa per la proroga scadenza 30 aprile

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2019, LA RICHIESTA DI PROROGA DELLA SCADENZA

Domani, martedì 30 aprile 2019, è fissata la scadenza per presentare la domanda per la rottamazione ter delle cartelle esattoriali, prevista dal decreto fiscale e il cosiddetto “saldo e stralcio” delle mini-cartelle introdotto dalla Legge di bilancio. Secondo quanto riporta Il Sole 24 Ore, sarebbero molti i contribuenti interessanti, tanto che si parla di un numero di adesioni superiore al milione. La “pace fiscale” sta dunque incontrando un certo riscontro, ma non sono mancati dei problemi, sia per chi ha deciso di utilizzare il sistema online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, sia per chi ha optato invece per gli sportelli fisici, cosa che ha portato i commercialisti a chiedere la proroga di un mese delle scadenze, attraverso una lettera inviata al ministro dell’Economia Giovanni Tria e al direttore dell’Agenzia delle Entrate, Antonino Maggiore.

ALTO NUMERO DI RISCHIESTE ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI 2019: I DISSERVIZZI SEGNALATI

Nella missiva, il Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Massimo Miani, ha evidenziato che ci sono state molte segnalazioni “da parte di professionisti impossibilitati ad operare a causa di alcuni blocchi informatici dei siti internet degli agenti della riscossione, dovuti al notevole numero di richieste da parte dei contribuenti. A ciò, si sono aggiunti sia i ritardi rilevati, in particolare sul territorio siciliano, nelle risposte alle richieste di attivazione dei codici pin per l’autorizzazione all’accesso delle posizioni dei singoli contribuenti, sia le difficoltà nel rilascio degli estratti di ruolo per le richieste effettuate direttamente agli sportelli presenti sul territorio e nell’ottenere le dichiarazioni Isee da parte dei centri di assistenza fiscale”. Non va poi dimenticato che negli ultimi giorni di aprile si sono sommate festività e ponti con chiusura degli uffici pubblici, oltre che degli studi professionali.

IL GETTITO ATTESO DALLA ROTTAMAZIONE TER DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Considerando quindi anche il fatto che nel decreto crescita è stata inserita l’estensione della rottamazione per i tributi locali, si potrebbe pensare alla proroga della scadenza. Soprattutto, segnala Miani, considerando che riducendo il rischio di errori e con la dovuta assistenza dei professionisti, i contribuenti potrebbero assicurare “all’Erario il risultato atteso in termini di gettito”. Come ricorda il quotidiano di Confindustria, “secondo i dati contenuti nel Def, le operazioni di rottamazione degli ultimi tre anni (comprese quindi anche le rate ancora in sospeso delle prime due definizioni agevolate) garantiranno nel 2019 incassi per 949 milioni di euro, che saliranno a 1,5 miliardi di euro nel 2020, 1,3 miliardi di euro circa nel 2021, per sfiorare 1,7 miliardi di euro nel 2022”. Vedremo quindi se arriverà in extremis la proroga richiesta e quale sarà l’entità.



