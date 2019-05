Rottamazione Ter cartelle esattoriali e pace fiscale/ Proroga, Governo verso l’ok

Il 30 aprile 2019 è scaduto il termine per aderire alla rottamazione ter cartelle esattoriali e alla pace fiscale, ma il governo M5s-Lega è pronto a lanciare una proroga, ovvero una riapertura e nuove possibilità per i contribuenti. Negli ultimi giorni si è parlato di una proroga, il sottosegretario Massimo Bitonci ha chiarito: «Considerato l’enorme successo e la scadenza del 30 aprile in coincidenza con le festività pasquali e i ponti per andare ancora ulteriormente incontro alle esigenze dei contribuenti, e nello spirito della pace fiscale, abbiamo proposto al ministro la riapertura del termine ultimo da inserire nel decreto Crescita in fase di conversione». Prosegue l’esponente della Lega a L’aria che tira: «Visto l’enorme successo che neanche noi pensavamo, un riscontro assolutamente positivo, stiamo valutando nel Decreto Crescita una riapertura dei termini per un breve periodo: chi non è riuscito a chiudere entro i termini, potrà aderire a questa pace fiscale. C’era l’esigenza di trovare un punto fermo e chiudere il contenzioso ante 2017».

ROTTAMAZIONE TER , CARTELLE ESATTORIALI: LE PAROLE DI GIANLUCA TIMPONE

Intervenuto a L’aria che tira, il commercialista Gianluca Timpone ha spiegato: «Un dato certo è che le previsioni sono andate ben oltre a quelle che erano state ipotizzate inizialmente. E’ chiaro che si tratta di entrate potenziali: in tanti hanno fatto la domanda, poi bisogna effettivamente riscuotere le imposte che le persone dovrebbero pagare», sottolineando che «nel momento in cui non c’è l’effettivo gettito, non possiamo effettivamente stabilire se l’iniziativa è andata a buon fine o meno». E evidenzia: «Se oggi vado a presentare la domanda di rottamazione o di saldo e stralcio, la mia domanda è inefficace: martedì si è chiusa l’istanza di presentare la domanda. A meno che non ci sia la riapertura dei termini e dall’apertura della data dei termini riprendono le normali procedure. Nel momento in cui si presentava la domanda, il contribuente poteva ottenere la sospensione o la revoca, con il pagamento della prima rata, delle procedure esecutive in corso». Poi su cosa consiglia ai suoi clienti: «Aspettare nuova rottamazione o di pagare? Non pagare è pericoloso, ci sono procedure esecutive in essere che possono essere attivate in ogni momento. Solitamente la possibilità iniziale è quella di presentare un’istanza di rateizzazione: in caso di riapertura dei termini, posso presentare la domanda e scontare il residuo».

