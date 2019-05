ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI/ La Pace fiscale locale e la domanda sul Pd

ROTTAMAZIONE CARTELLE ESATTORIALI ANCHE LOCALI

Si attendono novità concrete sulla proroga della rottamazione ter delle cartelle esattoriali, con la speranza, per i contribuenti interessati, che le attuali difficoltà nella maggioranza non ostacolino l’inserimento dell’emendamento nell’iter di conversione in legge del decreto crescita. All’interno del provvedimento c’è peraltro anche l’estensione della misura cardine della pace fiscale voluta dal Governo anche ai tributi locali. Come nel caso della rottamazione ter, saranno interessati i tributi relativi al periodo compreso tra il 2000 e il 2017, ma solamente di quegli enti locali che approveranno una specifica delibera in materia entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sostanzialmente entro la fine di giugno. In questo modo potranno recuperare la somma dovuta, al netto di sanzioni e interessi. Spetterà quindi a loro decidere se aderire o meno. In tempi non molto lunghi. E che in taluni casi si incrociano con le elezioni amministrative.

IL DILEMMA DEL PD

Sarà in questo senso interessante vedere quale atteggiamento terranno gli enti locali amministrati dal Partito democratico. Sul sito di informazione del partito, Democratica, è stato infatti pubblicato un articolo del Senatore dem Antonio Misiani in cui si critica la politica fiscale del Governo. Dal suo punto di vista, infatti, per evitare che scattino le clausole di salvaguardia con la prossima Legge di bilancio, bisognerebbe mettere in campo “un programma serio di contrasto dell’evasione fiscale, innanzitutto: una vergogna che ogni anno sottrae all’erario 110 miliardi, di cui circa 35 relativi alla sola Iva. Finora Lega e Cinque Stelle hanno promosso il festival dei condoni travestiti da “pace fiscale”. Ora è il momento di fare sul serio. L’aumento Iva è di per sé negativo. Sarebbe doppiamente negativo in assenza di interventi efficaci per recuperare l’Iva evasa”. C’è quindi da chiedersi se gli amministratori locali del Pd considereranno la “pace fiscale” sul territorio una forma di condono o meno.

