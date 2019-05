ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI, PROROGA/ Data verso fine maggio-metà giugno?

IL PUNTO SULLA PROROGA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE ESATTORIALI

Sono scaduti i termini per presentare la domanda per la rottamazione ter delle cartelle esattoriali prevista dal decreto fiscale e il cosiddetto “saldo e stralcio” delle mini-cartelle introdotto dalla Legge di bilancio. Tuttavia, secondo quanto riporta Italia Oggi, si arriverà presto a una riapertura dei termini dell’adesione al 31 maggio o addirittura alla metà di giugno. Bisognerà però attendere, come anticipato già ieri sera dal viceministro dell’Economia Massimo Garavaglia e dal sottosegretario Massimo Bitonci, i dettagli che saranno contenuti in un emendamento al decreto crescita durante l’iter di conversione dello stesso. Dunque, oltre che al competente ministro Giovanni Tria, la palla sarà di fatto in mano al Parlamento, cui spetta la conversione del decreto.

ROTTAMAZIONE CARTELLE TER: PROROGA? PAROLA AL PARLAMENTO

Per certi versi è questa senza dubbio la via più rapida per arrivare al risultato di una proroga richiesta dai professionisti del settore e, considerando il numero di domande presentate, anche dagli stessi contribuenti. Tuttavia per convertire un decreto legge in legge ordinaria ci possono volere fino a 60 giorni e quindi servirà la massima cooperazione da parte delle due camere per poter dare delle certezze sulla nuova data individuata come scadenza ultima per la presentazione delle domande. Considerando l’assenza di festività e l’importanza dei provvedimenti per entrambi i partiti di governo, visto che nel decreto ci sono anche misure per le imprese e per i risparmiatori truffati dalle banche, è facile immaginare che si possa procedere in tempi relativamente rapidi, di certo non inferiori alle due settimane.

MARINA CALDERONE: “AUSPICHIAMOLA RIAPERTURA DEI TERMINI”

Forse per questo viene indicata da Italia Oggi la possibile scadenza di metà giugno, in modo da dare ancora un mese di tempo, dal momento in cui la proroga sarà effettivamente in vigore, ai contribuenti. Che nel frattanto potranno comunque portarsi avanti con la documentazione necessaria. Certo non sarà un periodo facile per i commercialisti, visto che tra maggio e giugno si accavallano molte scadenze fiscali. Il quotidiano economico riporta le dichiarazioni di Marina Calderone, Presidente dei Consulenti del lavoro, secondo cui “le difficoltà operative sono state molteplici e oggettive. Auspichiamo che nella riapertura dei termini si preveda anche la ricomprensione del 2018 tra gli anni oggetto del provvedimento”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA