ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI/ Salvini promette cambiamenti su Equitalia

ROTTAMAZIONE TER CARTELLE ESATTORIALI, LE PAROLE DI SALVINI

La rottamazione ter delle cartelle esattoriali dovrebbe essere presto prorogata, visto anche l’alto numero di domande pervenute. L’operazione sembra essere stata un successo e Matteo Salvini, durante un comizio a Fidenza ha ricordato: “Abbiamo promesso di mettere le mani in Equitalia: i dati aggiornati a ieri ci dicono che sono 1,7 milioni gli italiani che potranno rottamare le cartelle senza sanzioni, more e interessi e tornare a vivere”. Secondo quanto riporta Lapresse, il vicepremier ha anche aggiunto che “su Equitalia c’è da andare fino in fondo e invertire l’onere della prova perché, se ti arriva l’accertamento, sei tu che devi impazzire per dimostrare di essere innocente, mentre in uno Stato normale è lo Stato che deve farlo”. Parole che lasciano prevedere la volontà di andare a incidere in profondità sul sistema fiscale. Vedremo con quale esito e con quali tempi, visto che il problema è sul tappeto da anni.

LA TRASFORMAZIONE DELLA PA

La rottamazione ter delle cartelle esattoriali viene vista come un successo anche sotto un altro punto di vista. Riccardo Luna, Direttore dell’Agi, ricorda infatti che “quasi tre milioni di contribuenti nel 2018 hanno inviato via email la dichiarazione dei redditi precompilata; e, nel 2017, la nota rottamazione delle cartelle esattoriali che ha riguardato 950 mila richieste, si è svolta in gran parte sul nuovo sito dell’Agenzia delle Entrate (che ha anche varato un garbato servizio sms ‘se mi scordo’, che ci ricorda le scadenza fiscali con un messaggino, un anno fa gli iscritti erano 264 mila)”. Le domande quest’anno, come noto, sono state ancora di più e ciò dimostra che se ancora non si può parlare di un trasformazione digitale della Pubblica amministrazione completata con successo, si può dire “che siamo ormai ben oltre gli annunci: è iniziata ed è possibile”. Anche qui, però, resta da capire quanto ci vorrà per ultimarla.

