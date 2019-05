Ue taglia stime Pil Italia 2019: +0.1%/ “Disavanzo e debito saliranno fortemente”

La Commissione UE ha tagliato ancora le stime di crescita dell’Italia: nelle ultime ore infatti è arrivata una nuova doccia fredda per il Governo con i tecnici di Bruxelles che hanno avvertito come nel 2019 il Pil crescerà solo dello 0,1% e nel 2020 dello 0,7. Numeri in ribasso rispetto alle stime di febbraio quando rispettivamente si parlava dello 0,2 e 0.8%: “Ci sarà un intaccamento dei conti pubblici con deficit e debito che saliranno fortemente” è la previsione, giustificata col rallentamento della crescita e con l’allentamento del bilancio stesso. Per quanto riguarda lo stesso deficit, la Commissione prevede che salirà al 2,5%, dunque abbastanza in linea con quanto era stato indicato a suo tempo dal Mef di Giovanni Tria, mentre fra altri dodici mesi toccherà quota 3.5%, dato che lo ricordiamo è stato formulato non calcolando un eventuale e non ancora scongiurato aumento dell’Iva.

TAGLIATE LE STIME DEL PIL ITALIANO 2019

Insomma, Bruxelles ha rivisto al ribasso le sue precedenti previsioni anche se va detto che il trend negativo riguarda pressoché l’intera Eurozona, il cui Pil è stimato all’1,2%, rispetto all’1,3% preventivato. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione Ue ha spiegato che questa debolezza comunque lascerà degli spiragli: infatti a fronte della contrazione verificatati nello scorso semestre ora si intravedono dei piccoli segnali di ripresa e, a proposito dei singoli provvedimenti adottati dal Governo Conte, si stima che il reddito di cittadinanza potrà incentivare i consumi anche se il mercato del lavoro continua a “deteriorarsi” a scapito comunque della spesa dei consumatori. In questo modo il Bel Paese si conferma a livello di crescita il fanalino di coda dell’Unione dato che a fare meno peggio dell’Italia (+0,1%) è solo la Germania (+0.5%): male inoltre anche il fronte degli investimenti dove l’indicatore fa segnare addirittura il segno meno (0.3%) rispetto al 2018 e su quello del lavoro dove anche qui l’Italia è l’unica in controtendenza rispetto agli altri Stati membri con un saldo negativo (-0,1%).

© RIPRODUZIONE RISERVATA