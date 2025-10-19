Economia non osservata vale 217 miliardi/ Istat su sommerso e illegale: quali sono categorie più "irregolari"

REPORT ISTAT SU ECONOMIA NON OSSERVATA

Una parte significativa di attività economiche continua a sfuggire ai controlli ufficiali, tanto che il valore di questa parte “invisibile” dell’economia italiana ammonta a 217,5 miliardi di euro. Questi sono i dati rilevati dall’Istat per il 2023, in aumento rispetto all’anno precedente nonostante controlli e politiche fiscali (+15,1 miliardi). C’è una parte rilevante della produzione di reddito che resta nascosta e che è pari al 10,2% del Pil.

Stando al rapporto sull’economia non osservata, il sommerso (evasione fiscale e lavoro nero) è arrivato a 197,6 miliardi di euro, e sono stati riscontrati due fenomeni: una sotto-dichiarazione di ricavi da parte di imprese e lavoratori autonomi, che vale 108,2 miliardi di euro, e 77,2 miliardi di euro di valore aggiunto generato dal lavoro irregolare, uno dei nodi più critici del sommerso.

Due anni fa i lavoratori non regolari a tempo pieno erano 3,132 milioni, ben 145 mila in più rispetto all’anno precedente. La gran parte sono dipendenti in nero (2,27 milioni), quindi non ci si riferisce solo ad autonomi senza partita IVA.

Questo fenomeno riguarda alcuni settori: il più esposto è quello degli altri servizi alla persona, in cui il tasso di irregolarità supera il 40%; a seguire, agricoltura e costruzioni, mentre industria e servizi professionali risultano più regolari.

I DATI SULLE ATTIVITÀ ILLEGALI

Oltre al sommerso, nell’economia non osservata rientra anche la componente legata alle attività illegali, il cui valore ammonta a 20 miliardi per l’anno preso in esame, una somma stabile rispetto all’anno prima.

Per quanto riguarda le attività criminali, quelle prese in considerazione sono il traffico di droga, che domina con oltre 15 miliardi di euro di valore aggiunto, la prostituzione e il contrabbando di sigarette.

Pur non essendo attività legali, vengono comunque incluse nelle stime nazionali perché producono reddito e ricchezza e incidono dunque sull’economia complessiva.