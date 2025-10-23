Meloni ottiene un tavolo UE per riforma migranti: intanto l'Economist promuove il modello italiano sui flussi regolari dei lavoratori extra europei

MIGRANTI REGOLARI PER ASSUNZIONI, BOOM VISTI IN ITALIA: “IL MODELLO MELONI FUNZIONA”

Il Governo italiano guidato da Giorgia Meloni, con il sostegno del Viminale guidato dal Ministro Matteo Piantedosi, ha presentato stamane nuovi approfondimenti sul tema migranti proponendo alcune delle soluzioni che stanno portando il Bel Paese lentamente “fuori” dalla crisi migratoria avuta per decenni. Con un nuovo approfondimento fatto dal settimanale inglese “The Economist”, dallo Regno Unito viene celebrato il modello italiano che ha saputo andare oltre il binomio “destra uguale contrasto all’immigrazione”.

Il punto di svolta è stata il crescente numero di visti erogati per immigrati regolari, all’interno della campagna di flussi migratori legali molto apprezzata dalle aziende italiane: in tal senso, annota l’Economist, l’esempio del Governo Meloni è stato preso a modello da altri Paesi (come Francia, Germania e la stessa Gran Bretagna) che cercherebbero di affrontare il tema dell’immigrazione non più con le regole superate e inefficienti del passato, e senza però demonizzare la possibilità di aumentare i flussi di lavoratori extra UE.

«Le aziende che assumono migranti hanno un nuovo idolo sorprendente. La figura ispiratrice non è né un liberale né un devoto della globalizzazione. Si tratta di Giorgia Meloni», scrive l’Economist elogiando l’aumento da 30mila visti concessi 5 anni fa in Italia ai 165mila rilanciati per il prossimo anno. Al contrario delle accuse di una «destra estrema anti-migranti», dallo UK viene visto l’esempio italiano come un modello da imitare. La migrazione “temporanea” appare sempre più un’alternativa «legale, sana e ottimale rispetto a quella “permanente”» proposta da Governi e istituzioni “progressiste”.

L’ECONOMIST PREMIA IL MODELLO ITALIANO SUI MIGRANTI, E NON È LA PRIMA VOLTA: IL “CASO ALBANIA”

I più attenti ricorderanno che l’elogio del sistema italiano in merito all’immigrazione, sul settimanale britannico, già era stato avanzato sul tema del Decreto Albania e sul metodo impostato dal Governo Meloni per governare i flussi migratori usando anche “Paesi terzi” per una migliore gestione. Secondo quanto scriveva l’Economist lo scorso luglio sulla necessità di rottamare quanto prima il «sistema di asilo progettato per l’Europa» dal Dopoguerra fino ad oggi, l’Italia nel suo convincere l’Europa al cambio di rotta andrebbe elogiata.

Rispetto al passato, «il modello italiano tenta di offrire una risposta agli elettori nella battaglia contro l’immigrazione illegale», senza per questo «demonizzare nessuno»: non è un modello perfetto ma è comunque qualcosa che «propone e non distrugge», con l’accordo tra Italia e Albania che – nonostante i dubbi dei giudici italiani ed europei – rappresentano una prospettiva analizzata proprio in questi mesi dalla Commissione Europea per una riforma a fondo sul tema migranti.

Prima dell’inizio del Consiglio Europeo, stamane la Presidente del Consiglio italiana ha partecipato con alcuni leader UE ad un tavolo sulle politiche migratorie assieme alla Presidente della Commissione Europea: Meloni con i Premier di Olanda e Danimarca, davanti a Von der Leyen (e alla presenza dei leader di Polonia, Germania, Austria, Belgio, Cipro, Svezia, Bulgaria, Grecia, Lettonia e Malta) ha illustrato le proposte sul tema, confrontandosi con i vertici UE e rilevando l’apprezzamento di Bruxelles per le soluzioni innovative presentate dall’Italia.

Serve affrontare sempre più il problema delle migrazioni irregolari in Europa e per questo è stato organizzato a Roma per il prossimo 5 novembre 2025 un tavolo ad hoc con tutti i Paesi sopracitati invitati per approfondire una riforma profonda del sistema migranti in UE.