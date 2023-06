Ecuador: morta la donna che era ‘resuscitata’/ Si svegliò durante la veglia funebre

In Ecuador si è definitivamente chiusa l’incredibile vicenda dalla donna dichiarata morta dall’ospedale ma che è misteriosamente ‘resuscitata’ durante la sua veglia funebre. La vicenda originale risale al 13 giugno, quando la donna, Bella Montoya, di 76 anni, si svegliò durante la veglia, destando grande sconforto, ma anche un certo senso di serenità, ai parenti presenti al suo capezzale. Ora, però, dall’Ecuador arriva la notizia che la donna è ufficialmente morta, per la secondo volta, senza possibilità di risvegliarsi ancora. A constatarne il decesso è stato lo stesso ospedale che lo constatò anche la prima volta, ovvero il Martin Icaza di Babahoyo, che ha anche dichiarato di aver già iniziato l’autopsia sul corpo dell’anziana miracolata.

Ecuador: la donna si risveglia al funerale

La vicenda della donna che si è risvegliata durante la sua veglia funebre in Ecuador è iniziata il 13 giugno, quando durante un ricovero per un presunto ictus, aveva avuto arresto cardiaco. Il medico di turno in quel momento provò a rianimarla, come da protocollo, ma non ottenne nessun tipo di risposta dalla donna 76enne, ragione che lo spinse a dichiararne il decesso. Da lì la salma sarebbe stata, poi, preparata per il funerale, che si stava tenendo pochi giorno dopo, senza che desse alcun segnale vitale in nessun momento.

Durante la veglia, però, mentre la donna dell’Ecuador veniva preparata, con i parenti al suo capezzale, aveva iniziato a dare, piano piano, alcuni segni vitali. Il figlio dichiarò che “mia mamma ha cominciato a muovere la mano sinistra, ad aprire gli occhi, la bocca: il cuore batteva forte e stava facendo uno sforzo per respirare”. Vennero chiamati i paramedici che, immediatamente, trasportarono la donna di nuovo in ospedale, in condizioni che fin da subito apparvero critiche. Ora, però, la lotta contro la morte della donna 76enne dell’Ecuador si è interrotta definitamente e ne è stato, nuovamente, constatato il decesso. Nel frattempo, un comitato tecnico dell’ospedale è stato incaricato di chiarire cosa sia successo veramente quando fu dichiarato il suo primo decesso, e se questo sia stata la causa della sua effettiva dipartita.

