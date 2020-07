Ed Sheeran dipendente da alcol e droga/ “Bevevo e crollavo, ero triste”

Ed Sheeran ha fatto cantare e sognare milioni di persone, ma come tutti ha vissuto un momento di grande difficoltà. A rivelarlo è stato proprio il cantautore di “Perfect” che durante un convegno online sull’ansia ha confessato di aver sofferto di attacchi di panico e di dipendenza da alcol. Una confessione choc che non ti aspetti dal polistrumentista britannico tra i cantautori di maggior successo degli ultimi dieci anni. Sono stati anni sicuramente duri ed impegnativi per l’artista tra album, concerti in tutto il mondo e per sopportare tutto questo peso e questa fame mediatica è caduto nel vortice dell’alcol e della droga. Lo stesso Sheeran parlando dei suoi problemi ha precisato che tra il 2014 e 2015 è stata una “personalità molto dipendente” da alcol e droga. Non solo, durante quell’anno per riuscire a sostenere i tantissimi impegni che lo portavano in giro per il mondo ha raccontato anche di bere tutta la notte durante gli spostamenti in pullman. Una vera e proprio dipendenza: saliva sul palco, una volta sceso beveva di brutto fino a crollare e poi via pronto per un altro concerto.

Ed Sheeran “guarito” grazie alla moglie Cherry

“Volevo rimanere sveglio e bere tutta la notte e poi dormire sull’autobus” ha detto Ed Sheeran precisando “facevo lo spettacolo, bevevo di nuovo e crollavo completamente ubriaco: non ho visto la luce del sole forse per quattro mesi”. Una situazione che l’ha portato anche a diventare triste, ma durante la chiacchierata ha aggiunto che tra le sue dipendenze c’erano anche ” lo zucchero, le cose dolci, il cibo spazzatura e la cocaina”. Per fortuna oggi Ed Sheeran è un uomo diverso e questo lo deve anche alla moglie Cherry che l’ha aiutato ad avere uno stile di vita corretto. “Lei si allena molto e così un giorno ho iniziato a correre con lei. Cherry mangia in modo abbastanza sano e non beve, è bastato fare come lei” ha detto l’artista che dopo la pubblicazione di “No. 6 Collaborations Project” ha deciso di prendersi una pausa dalla musica.



