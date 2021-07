Ed Sheeran “Ho pensato di non suonare più”/ “Nacque mia figlia e volevo fare solo…”

Ed Sheeran ha rivelato ai microfoni di SiriusXM di aver pensato seriamente di ritirarsi dalla scena musicale, questo dopo la nascita nel 2020 della sua prima figlia. Il cantautore britannico ha ammesso di aver smesso di suonare per un po’, si era infatti preso un anno di pausa a seguito del lungo tour mondiale durato due anni a supporto del suo terzo album in studio Divide (2017). “La musica fa parte di me come persona. Poi ho avuto mia figlia e mi sentivo come ‘Ok è tutto, questo sono io. Farò solo il papà. Non suonerò più musica‘”.

Sono state queste le parole che Ed Sheeran ha usato per raccontare i primi momenti da padre. Tuttavia, dopo aver dedicato tempo e sforzi alla bambina, si è reso conto di quanto gli mancasse qualcosa: “Improvvisamente mi sono detto che è più importante per mia figlia crescere sapendo che i suoi genitori hanno un’etica del lavoro. In quel modo sono tornato lentamente alla musica e il processo creativo ha ricominciato a fluire”. L’artista, nonostante il periodo di pausa e i momenti preziosi con la piccola Lyra Antarctica, è riuscito a scrivere “tipo 250 canzoni, di cui circa cinquanta ballate”.

I nuovi progetti di Ed Sheeran

Questo periodo che ha vissuto Ed Sheeran, che possiamo definire titubante, ha portato già i suoi primi frutti. A giugno del 2021 è uscito il singolo “Bad Habits“, con il quale ha debuttato al vertice della classifica dei singoli nel Regno Unito divenendo la sua decima numero uno. Questo traguardo lo ha portato ad eguagliare Calvin Harris ed Eminem come sesto artista con il maggior numero di prime posizioni nella Official Singles Chart. Di recente è uscito anche un altro pezzo che vede Sheeran nelle vesti di autore, è “Permission to dance” dei BTS.

Sempre chiacchierando per SiriusXM, il cantante ha poi raccontato della collaborazione nata con Kylie Minogue e Jimmy Barnes per “Visiting Hours“, brano scritto dopo la scomparsa dell’amico, il discografico Michael Gudinski. “Li ho usati come coro – ha spiegato Ed Sheeran – Conoscendo Michael, loro sono musicalmente le persone più importanti della sua vita. Mandavo canzoni a Michael perché mi diceva sempre ‘Devi mandarmi canzoni per Jimmy‘, ha sempre voluto che cantassi con Kylie e ho finito per cantarci insieme”.





